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Малиновский в тройке самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты"

17 июля, 15:27

Украинский хавбек будет получать в итальянском клубе солидные деньги

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: Twitter

Стало известно, какая зарплата будет у полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в "Аталанте". Отмечается, что новичок команды будет получать в клубе один миллион евро в год. Таким образом, по размеру зарплаты Малиновский стал третьим игроком клуба. Больше него получают лишь Алехандро Гомес 1,6 миллионов евро и Дувана Сапата 1,5 миллиона евро.

Также по контракту предусмотрены бонусы. Если Руслан Малиновский выйдет со старта в 50% матчей сезона, то за каждую следующую встречу он будет получать 5% от зарплаты. Договоренность распространяется на чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

Кстати, игрок сборной Украины Руслан Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев в Европе. Выше него лишь легендарный игрок и футболист, который играет в чемпионате Англии.

Также добавим, что Руслан Малиновский провел первую тренировку в составе "Аталанты". Украинский полузащитник готовится сыграть за команду в новом сезоне.

Кроме того, Малиновский обновил топ самых дорогих украинских трансферов. Тут Руслан расположился на седьмом месте.

Смотрите, как Малиновский забивал за "Генк": 

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Тег чемпионат Италии, Аталанта, Руслан Малиновский

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FootBoom

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