Малиновский в тройке самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты"

Украинский хавбек будет получать в итальянском клубе солидные деньги

Руслан Малиновский. Фото: Twitter

Стало известно, какая зарплата будет у полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в "Аталанте". Отмечается, что новичок команды будет получать в клубе один миллион евро в год. Таким образом, по размеру зарплаты Малиновский стал третьим игроком клуба. Больше него получают лишь Алехандро Гомес 1,6 миллионов евро и Дувана Сапата 1,5 миллиона евро.

Также по контракту предусмотрены бонусы. Если Руслан Малиновский выйдет со старта в 50% матчей сезона, то за каждую следующую встречу он будет получать 5% от зарплаты. Договоренность распространяется на чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

Кстати, игрок сборной Украины Руслан Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев в Европе. Выше него лишь легендарный игрок и футболист, который играет в чемпионате Англии.

Также добавим, что Руслан Малиновский провел первую тренировку в составе "Аталанты". Украинский полузащитник готовится сыграть за команду в новом сезоне.

Кроме того, Малиновский обновил топ самых дорогих украинских трансферов. Тут Руслан расположился на седьмом месте.

Смотрите, как Малиновский забивал за "Генк":



Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Малиновский в тройке самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"