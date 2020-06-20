Малиновский возвращается: прогноз, расписание и результаты первых матчей Серии А после карантина

Все о поединках 25-го тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

20 июня после длительного карантина возвращается чемпионат Италии. Серия А стала последним турниром из ТОП-5, которая вышла из спячки, если не учитывать Францию, которая завершила сезон досрочно. Турнир возобновится четырьмя перенесенными матчами 25-го тура, а полноценный тур стартует уже в понедельник. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Италия смягчила правила карантина при заражении COVID-19.

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Напомним, что перед возобновлением чемпионата Италии состоялись матчи Кубка Италии. В финале турнира "Наполи" в серии пенальти обыграл "Ювентус".

20 июня

20:30 "Торино" – "Парма" – Футбол 1

Букмекеры: 2.20 – 3.20 – 3.50

22:45 "Верона" – "Кальяри" – Футбол 2

Букмекеры: 1.95 – 3.50 – 4.00

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21 июня

20:30 "Аталанта" – "Сассуоло" – Футбол 3

Букмекеры: 1.33 – 5.25 – 7.75

22:45 "Интер" – "Сампдория" – Футбол 2

Букмекеры: 1.35 – 4.60 – 8.75

Матчи чемпионате Италии можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

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Смотрите, как итальянские клубы играли в еврокубках:

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