Малиновский возвращается: прогноз, расписание и результаты первых матчей Серии А после карантина

20 июня после длительного карантина возвращается чемпионат Италии. Серия А стала последним турниром из ТОП-5, которая вышла из спячки, если не учитывать Францию, которая завершила сезон досрочно. Турнир возобновится четырьмя перенесенными матчами 25-го тура, а полноценный тур стартует уже в понедельник. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Италия смягчила правила карантина при заражении COVID-19.
Напомним, что перед возобновлением чемпионата Италии состоялись матчи Кубка Италии. В финале турнира "Наполи" в серии пенальти обыграл "Ювентус".
20 июня
20:30 "Торино" – "Парма" – Футбол 1
Букмекеры: 2.20 – 3.20 – 3.50
22:45 "Верона" – "Кальяри" – Футбол 2
Букмекеры: 1.95 – 3.50 – 4.00
21 июня
20:30 "Аталанта" – "Сассуоло" – Футбол 3
Букмекеры: 1.33 – 5.25 – 7.75
22:45 "Интер" – "Сампдория" – Футбол 2
Букмекеры: 1.35 – 4.60 – 8.75
Матчи чемпионате Италии можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица:
Смотрите, как итальянские клубы играли в еврокубках:
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