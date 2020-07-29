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Малиновский вышел в лидеры Европы по голам из-за пределов штрафной

29 июля, 08:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский полузащитник умеет забивать голы с дальней дистанции

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский забил очередной мяч в сезоне и вышел в лидеры среди игроков Европы по количеству мячей из-за пределов штрафной площади в 2020 году, сообщает Opta Sport.

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Малиновский отличился в матче 37-го тура Серии А против "Пармы". Выйдя на замену в перерыве, уже на 70-й минуте украинец отправил мяч в сетку мощным ударом со штрафного. Этот гол стал для него пятым в текущем году.

В целом Малиновский забил уже девять мячей в сезоне. Также на счету украинца семь результативных передач. "Аталанте" осталось провести еще один матч в чемпионате Италии, против "Интера", а затем команда продолжит борьбу в Лиге чемпионов, где ей предстоит встретиться с "Пари Сен-Жермен".

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Ранее была названа сумма, за которую "Аталанта" расстанется с Малиновским. Покупал итальянский клуб Руслана Малиновского за 13,6 млн евро, а продать может в два раза дороже.

Смотрите, как Руслан Малиновский не реализовал пенальти в предыдущем матче:

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чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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