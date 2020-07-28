Малиновский забил гол со штрафного и помог "Аталанте" вернуть второе место в Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский снова стал героем своей команды. В матче 37-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде одержала волевую победу над "Пармой" (2:1). Один из мячей забил украинский футболист.

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Украинец начал поединок на лавке запасных, но уже в перерыве Джанпьеро Гасперини вынужден был выпускать Малиновского, так как его команда проигрывала. Украинец оправдал доверие тренера и на 70-й минуте реализовал удар со штрафного, мощно пробив сквозь стенку из игроков "Пармы".

А на 84-й минуте бывший игрок харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес дальним ударом принес своей команде волевую победу и важные три очка. После этой встречи "Аталанта" вышла на второе место в турнирной таблице Серии А и ждет результата матча "Интера", который сегодня позже встретится с "Наполи".

Малиновский забил свой девятый гол в текущем сезоне. Также на его счету семь результативных передач. В прошедшем туре Малиновский едва не принес победу "Аталанте" над "Миланом", но не забил пенальти.

"Парма" – "Аталанта" – 1:2

Голы: Кулусевски (43) – Малиновский (70), Гомес (84)

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"Парма": Сепе, Дермаку, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло (Пеццелла, 83), Кулусевски, Куцка, Капрари (Силигарди, 79), Барилла (Якопони, 83), Жервиньо (Карамо, 67), Куртич.

"Аталанта": Голлини, Кастань, Паломино (Хатебур, 36), Шутало (Гимшити, 46), Госенс, Пашалич (Малиновский, 46), де Рон, Гомес (Тамез, 85), Фройлер, Кальдара (Муриэль, 61), Сапата.

Предупреждения: Шутало (6), Дармиан (19), Куцка (45).

Смотрите, как Малиновский не забил пенальти в прошлом туре:

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