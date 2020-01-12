Малиновский заработал пенальти, но "Аталанта" его не забила и разошлась с "Интером" ничьей

Миланская команда поднялась на "чистое" первое место, а клуб украинца - на четвертое

Малиновский неплохо себя проявил в матче с "Интером" / Фото: Reuters

Захватывающим получился поединок итальянской Серии А, в котором "Интер" принимал "Аталанту" украинца Руслана Малиновского. Миланский гранд борется за лидерство с "Ювентусом", а обидчики "Шахтера" в Лиге чемпионов пытаются вновь пробиться в элитный еврокубок. К слову, мы писали, что "Интер" согласовал контракт с полузащитником "Тоттенхэма".

Хозяева открыли счет на четвертой минуте, когда Лаутаро Мартинес воспользовался передачей Ромелу Лукаку – 1:0. Однако после этого "Интер" решил действовать от обороны и в итоге едва не проиграл. Хорошо влился в поединок украинский полузащитник Руслан Малиновский, который вышел на замену на 53-й минуте. Сначала он угодил в штангу! Затем на 75-й минуте активно поучаствовал в борьбе в штрафной – мяч отлетел к Робину Госенсу, и тот восстановил равновесие – 1:1.

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А за три минуты до завершения основного времени против Малиновского нарушили правила в штрафной площади и судья назначил 11-метровый. Однако Луис Муриэль не смог переиграть Самира Хандановича с "точки". Смотрите видеообзор всего матча.

По такому развитию событий "Интер" должен быть доволен набранным очком. Подопечные Антонио Конте вышли в лидеры чемпионата, однако "Ювентус", имея на одну игру меньше и очко отставания, вечером будет сражаться с "Ромой" Пауло Фонсеки.

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