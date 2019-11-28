"Мальме" – "Динамо": букмекеры и сами озадачены, но забить должны Цыганков и Розенберг

Самый вероятный исход на "Нью Стэдиум", по мнению аналитиков, ничья со счетом 1:1

В Киеве "Динамо" обыграло Мальме / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня в 22:00 по Киеву на "Нью Стэдиум" на данный момент третья команды группы В "Мальме" примет идущее вторым киевское "Динамо". Правда, разделяет команды всего одно очко. Смотрите "Мальме" – "Динамо" онлайн на нашем сайте. Шведы потеряют шансы на выход из группы, если проиграют, а "Копенгаген" победит "Лугано" на его поле. Так что на поле ожидается ух какая серьезная борьба.

Ранее мы также писали, где смотреть "Мальме" – "Динамо" – ключевой для киевлян матч Лиги Европы.

Расклад сил в этом поединке, по мнению, аналитиков контор, практически равный. Совсем небольшое преимущество букмекеры отдают "Динамо", принимая ставки на победу киевлян с коэффициентом 2.45. На успех хозяев – 3.0 и почти такая же вероятность, что после финального свистка соперники разойдутся миром – 3.1. Самый популярный счет 1:1 – 5.5, на втором месте такой же исход, как и в первом туре нынешней Лиги Европы, – минимальный выигрыш украинской команды 1:0 – коэффициент 6.5.

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Фото Twiter ФК "Мальме"

Букмекеры считают, что самые высокие шансы забить сегодня у шведа Маркуса Розенберга, либо же у украинца Виктора Цыганкова – одинаковый показатель 3.1.

Ранее мы сообщали, что Шведская команда проведет домашний матч против "Динамо" в выездной форме. Так решили в УЕФА, поскольку оттенки формы скандинавского клуба совпадают с обоими динамовскими комплектами. Подробнее о форме команд на матч 28 ноября.

Смотрите также, как в первом туре "Динамо" переиграло "Мальме" со счетом 1:0

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