"Мальме" – "Динамо": где смотреть ключевой для киевлян матч Лиги Европы

В четверг, 28 ноября, в Швеции состоится матч пятого тура группового раунда Лиги Европы. Серебряный призер шведского первенства "Мальме" на своем поле принимает вице-чемпиона Украины киевское "Динамо" в противостоянии, которое определяет дальнейшую судьбу команды Алексея Михайличенко в еврокубках. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть Мальме Динамо онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.
Читайте также: Скандал из-за цвета: перед игрой с "Динамо" УЕФА принял жесткое решение по "Мальме"
Турнирная ситуация перед матчем "Мальме" – "Динамо". После четырех туров группового раунда Лиги Европы динамовцы делят первое место с "Копенгагеном", имея в активе шесть баллов. Таким образом, в случае победы в четверг в Швеции подопечные Алексея Михайличенко гарантируют себе выход в 1/16 финала Лиги Европы, останется лишь определить, с какого места. Однако, если "Динамо" проиграет "Мальме", а в параллельном матче "Копенгаген" обыграет "Лугано", завоевать путевку в весеннюю часть еврокубков для киевлян станет крайне проблематично.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|КОПЕНГАГЕН
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|2
|ДИНАМО
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|3
|МАЛЬМЕ
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|4
|ЛУГАНО
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
Смотрите, как "Динамо" тренировалось в Мальме под дождем
Где смотреть матч "Мальме" – "Динамо" 28 ноября (22:00)
- онлайн Мальме Динамо трансляция на Segodnya.ua
- Четверг, канал "Футбол 2" 22:00 – live
- Четверг, сайт oll.tv (по подписке) 22:00 – live
- Пятница, канал "Футбол 1" 03:55 – повтор
- Пятница, канал "Футбол 2" 10:45 – повтор
- Пятница, канал "Футбол 1" 18:40 – повтор
- Суббота, канал "Футбол 2" 09:10 – повтор
Сравнение составов "Мальме" и "Динамо". Отметим, что, по оценкам авторитетного портала Transfermarkt, состав киевлян в пять раз дороже кадровой обоймы шведского клуба. Подопечных Алексея Михайличенко оценивают в 98 миллионов евро, а футболистов "Мальме" – в 19 млн евро.
Напомним, в сентябрьском матче Лиги Европы в Киеве "Динамо" обыграло "Мальме" 1:0. Это была первая победа Алексея Михайличенко после возвращения на пост главного тренера динамовцев. Единственный мяч в том поединке забил Виталий Буяльский.
Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк