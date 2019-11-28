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"Мальме" – "Динамо": где смотреть ключевой для киевлян матч Лиги Европы

28 ноября, 10:32

Полный список трансляций поединка группового раунда Лиги Европы - на ТВ и в интернете

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В четверг, 28 ноября, в Швеции состоится матч пятого тура группового раунда Лиги Европы. Серебряный призер шведского первенства "Мальме" на своем поле принимает вице-чемпиона Украины киевское "Динамо" в противостоянии, которое определяет дальнейшую судьбу команды Алексея Михайличенко в еврокубках. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть Мальме Динамо онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

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Турнирная ситуация перед матчем "Мальме" – "Динамо". После четырех туров группового раунда Лиги Европы динамовцы делят первое место с "Копенгагеном", имея в активе шесть баллов. Таким образом, в случае победы в четверг в Швеции подопечные Алексея Михайличенко гарантируют себе выход в 1/16 финала Лиги Европы, останется лишь определить, с какого места. Однако, если "Динамо" проиграет "Мальме", а в параллельном матче "Копенгаген" обыграет "Лугано", завоевать путевку в весеннюю часть еврокубков для киевлян станет крайне проблематично.

NКомандаИВНПМО
1КОПЕНГАГЕН41304-36
2ДИНАМО41303-26
3МАЛЬМЕ41213-35
4ЛУГАНО40221-32

Смотрите, как "Динамо" тренировалось в Мальме под дождем

Где смотреть матч "Мальме" – "Динамо" 28 ноября (22:00)

  • онлайн Мальме Динамо трансляция на Segodnya.ua
  • Четверг, канал "Футбол 2" 22:00 – live
  • Четверг, сайт oll.tv (по подписке) 22:00 – live
  • Пятница, канал "Футбол 1" 03:55 – повтор
  • Пятница, канал "Футбол 2" 10:45 – повтор
  • Пятница, канал "Футбол 1" 18:40 – повтор
  • Суббота, канал "Футбол 2" 09:10 – повтор

Сравнение составов "Мальме" и "Динамо". Отметим, что, по оценкам авторитетного портала Transfermarkt, состав киевлян в пять раз дороже кадровой обоймы шведского клуба. Подопечных Алексея Михайличенко оценивают в 98 миллионов евро, а футболистов "Мальме" – в 19 млн евро.

Напомним, в сентябрьском матче Лиги Европы в Киеве "Динамо" обыграло "Мальме" 1:0. Это была первая победа Алексея Михайличенко после возвращения на пост главного тренера динамовцев. Единственный мяч в том поединке забил Виталий Буяльский.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Динамо Киев Алексей Михайличенко Мальме

Источник: Сегодня|Спорт

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