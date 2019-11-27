"Мальме" – "Динамо": онлайн матча Лиги Европы за выход в 1/16 финала

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В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" проведет матч пятого тура группового этапа Лиги Европы. Киевляне пожалуют в гости к шведскому "Мальме". Матч пройдет на стадионе "Шведбанк" в Мальме и начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем мультионлайн с описанием всех опасных моментов, видеоповторами голов и статистикой поединка.

ОНЛАЙН МАТЧА "МАЛЬМЕ" – "ДИНАМО" – 0:0

Слова тренера "Динамо" на предматчевой пресс-конференции:

"Мы на каждую игру стараемся поставить лучших игроков. Когда много матчей за короткий промежуток времени, естественно, есть позиции, которые можно усилить. Кто находится в лучшей форме, тот и играет. Для нас главная задача – выход из группы. Говорить об окончательной расстановке команд в группе еще рано. Мы настраиваемся добиться желаемого результата, а потом будем уже подводить итоги".

Шведская команда проведет домашний матч против "Динамо" в выездной форме. Так решили в УЕФА, поскольку оттенки формы скандинавского клуба совпадают с обоими динамовскими комплектами. Подробнее о форме команд на матч 28 ноября .

. Алексей Михайличенко взял с собой на матч против "Мальме" следующих игроков:

Положение в группе перед матчем "Мальме" – "Динамо":

После четырех туров динамовцы делят первое место с "Копенгагеном", имея в активе шесть баллов. В случае победы в четверг подопечные Алексея Михайличенко гарантируют себе выход в 1/16 финала Лиги Европы, останется лишь определить, с какого места.

Если "Динамо" проиграет в Швеции, а в параллельном матче "Копенгаген" обыграет "Лугано", завоевать путевку в весеннюю часть еврокубков станет затруднительно, ведь в этом случае не все будет зависеть от украинцев, даже если они в последнем туре победят "Лугано". Не будем долго гадать, что может случиться, отметим лишь, что в случае равенства очков место команд в турнирной таблице будет определяться по личным встречам.

N Команда И В Н П М О 1 КОПЕНГАГЕН 4 1 3 0 4-3 6 2 ДИНАМО К 4 1 3 0 3-2 6 3 МАЛЬМЕ 4 1 2 1 3-3 5 4 ЛУГАНО 4 0 2 2 1-3 2

История противостояния "Мальме" – "Динамо":

До этого команды в своей истории пересекались трижды. Впервые жереб их свел в 1/8 финала Кубка чемпионов 1978/79 годов. В Киеве команды сыграли вничью, а в Мальме хозяева поля оказались сильнее (2:0) и прошли дальше. Кстати, в том сезоне "Мальме" дошел до финала предшественника Лиги чемпионов и лишь там его остановил "Ноттингем Форест" (0:1).

А в первом круге текущего группового турнира в Киеве "Динамо" одержало победу благодаря голу Виталия Буяльского. Это была первая победа для Алексея Михайличенко после возвращения на тренерский мостик "бело-синих". Правда, она же на данный момент является единственной, все остальные матчи в еврокубке они свели вничью.

Чемпионат Швеции закончился еще в начале ноября, поэтому форму футболисты "Мальме" поддерживают с помощь товарищеских матчей. Накануне поединка с "Динамо" серебряный призер чемпионата страны проиграл в спарринге "Оденсе" (0:2). "Динамо" перед поездкой в Швецию размялось в чемпионате Украины на "Мариуполе", отгрузив гостям с Азовского моря три безответных гола.

Букмекеры о матче "Мальме" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча, но с небольшим преимуществом: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 2.55. на ничью – 3.30, на победу "Мальме" – 2.95.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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