"Мальме" – "Динамо": видео голов и обзор матча (обновляется)

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

28 ноября киевское "Динамо" проведет матч в Швеции против "Мальме" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Онлайн-трансляция матча "Мальме" – "Динамо" смотрите на нашем сайте.

"Динамо" пропустило уже на второй минуте. Бенгтссон открыл счет.

Спустя 15 минут Виталий Миколенко сравнял счет.

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И уже на 39-й минуте забил Цыганков и вывел киевлян вперед.

Киевляне набрали в группе 6 очков и делят 1-2 место в группе с "Копенгагеном". Победа в предстоящем поединке гарантирует динамовцам выход в плей-офф турнира.

Ранее мы также писали, где смотреть "Мальме" – "Динамо" – ключевой для киевлян матч Лиги Европы.

Бронзовый призер чемпионата Швеции "Мальме" на пути в групповой этап Лиги Европы преодолел четыре раунда квалификации. В группе B подопечные Уве Реслера набрали 5 очков и занимают третье место, отставая от киевлян на один пункт.

Напомним, в сентябрьском матче Лиги Европы в Киеве "Динамо" обыграло "Мальме" 1:0. Это была первая победа Алексея Михайличенко после возвращения на пост главного тренера динамовцев. Единственный мяч в том поединке забил Виталий Буяльский.

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