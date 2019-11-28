Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

"Мальме" – "Динамо": видео голов и обзор матча (обновляется)

28 ноября, 22:48

Все ключевые моменты поединка Лиги Европы

Динамо Киев

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

28 ноября киевское "Динамо" проведет матч в Швеции против "Мальме" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Онлайн-трансляция матча "Мальме" – "Динамо" смотрите на нашем сайте.

"Динамо" пропустило уже на второй минуте. Бенгтссон открыл счет.

Спустя 15 минут Виталий Миколенко сравнял счет.

Реклама

И уже на 39-й минуте забил Цыганков и вывел киевлян вперед.

В тренде
"Манчестер Сити" – "Шахтер": видео голов и лучших моментов исторического матча Лиги чемпионов
Гол Соломона

Киевляне набрали в группе 6 очков и делят 1-2 место в группе с "Копенгагеном". Победа в предстоящем поединке гарантирует динамовцам выход в плей-офф турнира.

Ранее мы также писали, где смотреть "Мальме" – "Динамо" – ключевой для киевлян матч Лиги Европы.

Бронзовый призер чемпионата Швеции "Мальме" на пути в групповой этап Лиги Европы преодолел четыре раунда квалификации. В группе B подопечные Уве Реслера набрали 5 очков и занимают третье место, отставая от киевлян на один пункт.

Напомним, в сентябрьском матче Лиги Европы в Киеве "Динамо" обыграло "Мальме" 1:0. Это была первая победа Алексея Михайличенко после возвращения на пост главного тренера динамовцев. Единственный мяч в том поединке забил Виталий Буяльский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Динамо Киев Мальме

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ван Дейк, Роналду и Бейл: самая убийственная группа для сборной Украины на Евро-2020
Ван Дейк, Роналду и Бейл: самая убийственная группа для сборной Украины на Евро-2020Футбол
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
В ТОП-100 лучших футболистов отбора на Евро-2020 попали двое украинцев
В ТОП-100 лучших футболистов отбора на Евро-2020 попали двое украинцевФутбол
"Барса" и "Реал" побеждают, Лунин сидит в запасе: все результаты 14-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Мальме" – "Динамо": онлайн матча Лиги Европы – киевляне пропустили дважды за 12 минутФутбол
"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...