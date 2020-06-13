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"Мальорка" – "Барселона": онлайн первого матча Месси после карантина

13 июня, 14:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мультимедийная трансляция матча чемпионата Испании

В субботу, 13 июня, продолжаются матчи первого после возобновления чемпионата Испании тура. В рамках 28-го тура "Мальорка" на домашнем стадионе Visit Mallorca Estadi примет "Барселону". Матч начнется в 23:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "МАЛЬОРКА" – "БАРСЕЛОНА"

После 27 туров "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая ближайшего преследователя мадридский "Реал" на три очка. Перед карантином каталонцы выиграли четыре матча из пяти, а единственная неудача припала как раз на поединок против "Реала" (0:2) в гостях.

"Мальорка", которая только прошлым летом вернулась в Примеру, занимает третье место с конца и ведет борьбу за сохранение прописки в элите. До карантина команда не могла похвастаться стабильными результатами, чередуя победи и ничьи с поражениями. К тому же клуб из Балеарских островов имеет одну из худших защит в лиге.

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В первом круге "Барселона" разгромила "Мальорку" на своем стадионе со счетом 5:2 благодаря хет-трику Лионеля Месси, а также голам Антуана Гризманна и Луиса Суареса. Звездный аргентинец залечил травму и готов сегодня снова порадовать болельщиков каталонского клуба. Ранее мы опубликовали красивый гол Месси на тренировке.

А вот кто точно не помощник "Барселоне", так это защитник Нелсон Семеду. Португалец нарушил протокол Ла Лиги, отправившись на день рождения, где не соблюдали правила карантина. За этот проступок Семеду был изолирован от команды.

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Букмекеры о матче "Мальорка" – "Барселона":

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Букмекеры не сомневаются, что "Барселона" окажется победителем и в этот раз: коэффициент на победу команды Кике Сетьена – 1.25, на ничью – 6.50, на победу "Мальорки" – 11.5.

Смотрите, как "Барселона" играла до карантина:

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онлайн Барселона чемпионат Испании Мальорка

Источник: Сегодня|Спорт

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