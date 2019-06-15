Маловато будет: "Брага" отказала "Динамо" в продаже своего забивалы

Клуб из Португалии не устроили 4 миллиона евро за нападающего Паулинью. Торги продолжаются

Паулинью в действии. Фото: Getty Images

"Динамо" заинтересовано в подписании форварда "Браги" Паулинью Диаша, сообщает A Bola. Киевляне сделали предложение в размере 4,5 млн евро за трансфер 26-летнего португальца. Однако "Брага" это предложение отклонила, поскольку желает выручить с продажи нападающего 15 млн евро. Также футболистом интересуется "Норвич".

Паулинью – воспитанник "Санты Марии". На профессиональном уровне выступал за "Трофенсе" и "Жил Висенте". С 2017-го играет за "Брагу". Провел один матч в составе сборной Португалии U-21. В прошлом сезоне Паулинью сыграл в составе "Браги" 38 матчей, забив в них 11 голов и сделав 6 ассистов.

Основная позиция Паулинью – центрфорвард. Но он может сыграть под нападающим и правого вингера. Его контракт с "Брагой" истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

Как мы писали ранее, забивной бразилец, которого ведет "Динамо", выдвинул условия "Трабзонспору". Бруно Дуарте из ФК "Львов", на счету которого девять голов в прошлом сезоне, озвучил размер желаемой зарплаты - 1,5 млн евро в год.

Вместе с тем сообщалось, что Роман Зозуля может вернуться в Украину: предложение нападающему сделало "Динамо". Нападающий может достаться киевлянам бесплатно, если его нынешний клуб не выйдет в Примеру.

Как "Динамо" обыграло "Александрию" в последнем матче сезона

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