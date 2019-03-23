Мальта выиграла битву карликов у Фарер в отборе на Евро-2020

Большую часть второго тайма мальтийцы проводили в меньшинстве

Фото: Facebook

Мальта выиграла битву карликов у Фарер в отборе на Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/688/2f6/5c96882f68324.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/688/2f6/5c96882f68324.png 2019-03-23T21:26:21+02:00 Футбол Большую часть второго тайма мальтийцы проводили в меньшинстве

Сборная Мальты стартовала с домашней победы над командой Фарерских островов в отборе на чемпионат Европы 2020 года. Хозяева поля вели в сете в два мяча и только на последних секундах позволили сопернику сократить отставание. При этом они большую часть второго тайма проводили в меньшинстве.

Мальта – Фареры – 2:1

Голы: Нвоко (13), Борг (77, пен) – Томсен (90)

Мальта: Бонелло, Каруана, Аджиус, Борг, Гийомье, Нвоко, Фенек, Корбалан (Мускат, 63), Мифсуд (Церафа, 72), Мбонг, Мускат (Минтофф, 85).

Фареры: Нильсен, Юнсен (Ольсен, 72), Давидсен, Грегерсен, Ханссон, Фаэре, Ватнхамар (уй Бартальсстову, 68), Бальдвинссон (Фредериксберг, 79), Ольсен, Томсен, Соренсен.

Предупреждения: Юнсен (33), Нвоко (36), Борг (61), уй Бартальсстову (86), Бонелло (90), Ханссон (90), Соренсен (90).

Удаление: Аджиус (62).

N Команды И В Н П М О 1 МАЛЬТА 1 1 0 0 2-1 3 2 ШВЕЦИЯ 1 1 0 0 2-1 3 3 ИСПАНИЯ 0 0 0 0 - 0 4 НОРВЕГИЯ 0 0 0 0 - 0 5 РУМЫНИЯ 1 0 0 1 1-2 0 6 ФАРЕРЫ 1 0 0 1 1-2 0

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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