Мальта выиграла битву карликов у Фарер в отборе на Евро-2020
Большую часть второго тайма мальтийцы проводили в меньшинстве
Сборная Мальты стартовала с домашней победы над командой Фарерских островов в отборе на чемпионат Европы 2020 года. Хозяева поля вели в сете в два мяча и только на последних секундах позволили сопернику сократить отставание. При этом они большую часть второго тайма проводили в меньшинстве.
Мальта – Фареры – 2:1
Голы: Нвоко (13), Борг (77, пен) – Томсен (90)
Мальта: Бонелло, Каруана, Аджиус, Борг, Гийомье, Нвоко, Фенек, Корбалан (Мускат, 63), Мифсуд (Церафа, 72), Мбонг, Мускат (Минтофф, 85).
Фареры: Нильсен, Юнсен (Ольсен, 72), Давидсен, Грегерсен, Ханссон, Фаэре, Ватнхамар (уй Бартальсстову, 68), Бальдвинссон (Фредериксберг, 79), Ольсен, Томсен, Соренсен.
Предупреждения: Юнсен (33), Нвоко (36), Борг (61), уй Бартальсстову (86), Бонелло (90), Ханссон (90), Соренсен (90).
Удаление: Аджиус (62).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАЛЬТА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|ШВЕЦИЯ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|ИСПАНИЯ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|4
|НОРВЕГИЯ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|5
|РУМЫНИЯ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|6
|ФАРЕРЫ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
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