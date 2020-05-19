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Малыш сделал их день: малолетний сын украинского тренера "зажигал" на трибунах в Венгрии

19 мая, 12:17

Андрей Фоменко

Никита Ребров по-своему переживал за команду папы - "Ференцварош"

Европейские футбольные чемпионаты постепенно возвращаются к жизни. Пока что большинство клубов тренируется и проводит товарищеские матчи. В том числе и в Венгрии, где рестарт чемпионата запланирован на 23 мая. Мы сообщали, что команда Реброва и Харатина уже играет.

"Ференцварош" провел уже второй спарринг на внутренней арене. Соперником лидера венгерского чемпионата оказалась третья команда турнира – "Мезекевешд". В итоге коллектив из Будапешта уступил со счетом 0:1. Однако негативное настроение от поражения им явно поднял сын украинского тренера Сергея Реброва. Четырехлетний Никита на трибуне стадиона в компании запасных принялся скандировать фамилию запасного вратаря и решил называть Дибушем каждого вокруг. Никто не смог устоять.

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"Ференцварош" лидирует в чемпионате после 23 матчей, на три очка опережая "Фехервар" при двух играх в запасе. Недавно мы писали, что команда Реброва вернулась к тренировкам под душевное видео.

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Смотрите, как "Ференцварош" играл с болгарским "Лудогорцем" в групповом раунде Лиге Европы

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футбол Сергей Ребров Ференцварош чемпионат Венгрии

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