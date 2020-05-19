Малыш сделал их день: малолетний сын украинского тренера "зажигал" на трибунах в Венгрии

Европейские футбольные чемпионаты постепенно возвращаются к жизни. Пока что большинство клубов тренируется и проводит товарищеские матчи. В том числе и в Венгрии, где рестарт чемпионата запланирован на 23 мая. Мы сообщали, что команда Реброва и Харатина уже играет.

"Ференцварош" провел уже второй спарринг на внутренней арене. Соперником лидера венгерского чемпионата оказалась третья команда турнира – "Мезекевешд". В итоге коллектив из Будапешта уступил со счетом 0:1. Однако негативное настроение от поражения им явно поднял сын украинского тренера Сергея Реброва. Четырехлетний Никита на трибуне стадиона в компании запасных принялся скандировать фамилию запасного вратаря и решил называть Дибушем каждого вокруг. Никто не смог устоять.

INSTAGRAM

"Ференцварош" лидирует в чемпионате после 23 матчей, на три очка опережая "Фехервар" при двух играх в запасе. Недавно мы писали, что команда Реброва вернулась к тренировкам под душевное видео.

Реклама

Смотрите, как "Ференцварош" играл с болгарским "Лудогорцем" в групповом раунде Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама