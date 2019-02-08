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Мама Криштиану Роналду больна раком

Сегодня, 22:09

Долорес Авейру перенесла еще одну операцию на груди

Криштиану Роналду с мамой
Криштиану Роналду с мамой. Фото: AFP
Мама Криштиану Роналду больна раком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/de2/76f/5c5de276f41fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/de2/76f/5c5de276f41fa.jpg Футбол Долорес Авейру перенесла еще одну операцию на груди

Долорес Авейру, являющаяся матерью нападающего "Ювентуса"  Криштиану Роналду, заявила, что у нее вновь обнаружили рак. Впервые подобный диагноз был поставлен женщине в 2007 году: тогда врачи удалили опухоль, а португалец пожертвовал 100 тысяч фунтов стерлингов госпиталю, в котором она проходила лечение.

"Я перенесла еще одну операцию на груди в Мадриде. Я опять прошла курс химиотерапии и теперь сражаюсь за свою жизнь, – приводит слова Авейру The Sun. – Никто не знал о второй операции".

Ранее Долорес Авейру публично поддержала сына после того, как против него было возобновлено дело об изнасиловании. "Хотя мы с тобой далеко друг от друга, все будет хорошо. Бог велик", – заявила Авейру.

Напомним, что испанский суд приговорил Криштиану к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 миллиона евро. Роналду отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере 14,7 миллиона евро.

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Тег футболист, Криштиану Роналду, мама

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СЭ

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