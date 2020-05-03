Мама Роналду показала машину, которую Криштиану подарил ей на День матери

Мать форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, застрявшего на Мадейре из-за проблем с самолетом, показала подарок от звездного сына на День матери, который в Португалии отмечается в первое воскресенье мая. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" побаловал свою маму, 65-летнюю Марию Долореш душ Сантуш Авейру, новой элитной машиной.

Мама Криштиану Роналду выложила у себя в Instagram фото с букетом цветов на фоне автомобиля Mercedes-Benz GLC Coupe, обмотанного красной подарочной лентой. Стоимость машины оценивается в 100 тысяч евро. "Спасибо моим детям за подарки, которые я получила сегодня. Счастливого дня всем матерям", – написала на своей страничке в соцсети Долореш.

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Ранее через Instagram Роналду поздравил с Днем матери двух женщин – свою маму, а также свою возлюбленную Джорджину Родригес, назвав их "особенными". Однако, как видим, словами дело не ограничилось. Кстати, Джорджина является мамой младшей дочери Криштиану, тогда как трое старших детей футболиста появились на свет от суррогатных матерей.

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Напомним, в марте мама Роналду перенесла инсульт. Вернувшись домой из больницы, Долореш отправилась в тренажерный зал и показала большой палец в знак того, что с ней все хорошо.

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