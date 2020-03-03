Мама Роналду попала в больницу с подозрением на инсульт

Мама футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру попала в больницу. Как утверждает The Sun, женщину доставили в госпиталь на родной Мадейре с подозрением на инсульт. Сейчас 65-летняя мать известного нападающего находится в сознании и стабильном состоянии. Ранее мы писали о том, что Роналду захотел вернуться в "Реал" после посещения матча с "Барселоной".

В 2007-м году Мария Долореш победила рак молочной железы, проходя курс лучевой терапии. В прошлом году она заявляла, что вновь проходит курс лечения и "борется за жизнь". Напомним, отец Роналду скончался в 2005 году перед матчем против сборной России в рамках отборочного турнира на чемпионат мира – 2006.

Добавим, что Криштиану Роналду сумел приехать на "Сантьяго Бернабеу" и поддержать свою бывшую команду "Реал" в игре против "Барселоны" благодаря тому, что воскресный матч его "Ювентуса" с "Интером" из-за коронавируса перенесли на май.

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