Мама Роналду вернулась из больницы домой и показала всем большой палец

Звездный футболист Криштиану Роналду порадовал своих родственников и поклонников сообщениями о здоровье своей матери. Напомним, недавно мама Роналду перенесла инсульт. Португалец сообщил, что Мария Долореш душ Сантуш Авейру уже дома. Сам он находится с ней на карантине на родной Мадейре.

35-летний спортсмен разместил в соцсетях фотографию, которую подписал:

"Чувствую большую благодарность [врачам], что моя мама уже приехала домой из больницы и восстанавливается. Ухаживайте за своими семьями и любимыми людьми".

Мама Криштиану сидит рядом с тренажером в кругу близких людей и показывает большой палец в знак того, что с ней все хорошо.

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К слову, стало известно, что Роналду купил авто за 9,5 миллиона евро. Мы сообщали, что футболист приобрел аппараты вентиляции легких для больниц Португалии, а вскоре станет обладателем спортивного автомобиля Bugatti Centodieci. Спорткар выпущен специально к 110-летнему юбилею Bugatti. Всего компания создаст десять таких автомобилей.

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Роналду в раздевалке НСК "Олимпийский". Финал ЛЧ-2018 Видео: Instagram

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