Мамаев отказался сидеть в камере для двоих: названа причина

Появились новые подробности пребывания в "Бутырке" российских футболистов, избивших чиновника

Кокорин и Мамаев.

Мамаев отказался сидеть в камере для двоих: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/889/280/5ca8892803416.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/889/280/5ca8892803416.png 2019-04-06T14:23:16+03:00 Футбол Появились новые подробности пребывания в "Бутырке" российских футболистов, избивших чиновника

Пока российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО в ожидании первого судебного заседания, на котором начнут разбирать их дело, появились интересные подробности об их времяпрепровождении в "Бутырке".Так, нашлось объяснение тому факту, что Мамаев содержится в камере на 12 подследственных, а Кокорин — в двухместной.

Дело здесь вовсе не в "привилегированности" одного по сравнению с другим, а в том, что людей из общей камеры выводят на прогулку одновременно и они могут образовать две команды для игры в футбол. Для полузащитника "Краснодара" такая возможность оказалась привлекательнее размещения в более комфортных условиях.

Об этом рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда проводить матчи. Видно, что спорт для него много значит", — приводит слова правозащитника РИА "Новости".

Арестанты делятся на две команды по шесть человек в каждой (пять полевых, один — вратарь) и проводят встречу с укороченным временем, поскольку прогулка на свежем воздухе ограничена одним часом. Скорее всего, подследственные играют два тайма по 20 минут плюс десять минут на перерыв, как это было во время первого матча в истории "Бутырки" с участием Мамаева Та встреча прошла 14 февраля — игрок "Краснодара" специально выбрал этот день, чтобы посвятить матч своей жене Алане, которая ждет его на воле.

Тем временем Александр Кокорин все еще воздерживается от матчей в СИЗО из-за больного колена и контракта с "Зенитом", по которому ему нельзя принимать участие во встречах "при несертифицированных условиях".

Как сообщалось ранее, Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября. Футболисты осенью прошлого года в Москве побили чиновника. Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.

Также сообщалось, что тюрьма светит Конору Макгрегору: бойца из Ирландии проверяют на причастность к изнасилованию.

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