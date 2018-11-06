Манчестер накануне матча ЛЧ: в ожидании "Шахтера" и Рождества, но не Усика

Манчестер встретил донецкий "Шахтер" шаблонной английской погодой – пасмурное небо, которое в скором времени обещало дождь. Что делало индустриальный город еще более хмурым и неприветливым. Еще больше усугубляла впечатление масштабная стройка в пригороде и на подъезде к центру и массовые ремонтные дороги, создававшие пробки.

После хмурого приветствия под вечер в Манчестере выглянула солнышко, и форменный красный кирпич, из которого раньше строили практически все, уже казался не хмурым, а скорее уютным. К слову, во время приземления на британской земле, экипаж почему-то поприветствовал "Шахтер" в Бирмингеме и пожелал ему в этом городе большой победы. Потом, правда, исправился, но ситуация получилась комичной.

Тому, кто впервые в Манчестере, сразу же бросается в глаза изображение пчелы – в витринах магазинов, отелях, на урнах и даже кадках для растений. Оказывается, рабочая пчела является символом промышленного города, по сути, города рабочих, и появилась в его геральдике в далеком 1842 году. А новое значение пчела получила после 22 мая 2017-го, после того как в Манчестере произошел теракт, забравший жизни 23 человека. Насекомое стало символом единства города, а "МанСити" и "МЮ" нанесли его изображение на свою форму во время прошлогоднего товарищеского матча в Хьюстоне.























Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Как бы не подчеркивал Гвардиола значение поединка Лиги чемпионов, местные газеты уже начинают подогревать интерес к манкунианскому дерби, которое пройдет в воскресенье, так, Manchester Evening News вынесли на первую полосу признание Сане, что он бы никогда не играл за "Юнайтед". А еще по Манчестеру уже гуляют рождественские настроения – по центральным улицам уже тянуться уютные деревянные домики, украшенные гирляндами и хвойными венками, а возле дома футбола, где сегодня пройдет открытая тренировка нашего тяжа Александра Усика и британца Тони Белью (бой 10 ноября), залили каток. К слову, "Манчестер Арена", где пройдет субботнее сражение за четыре пояса Усика, даже листовочкой или самым миниатюрным плакатиком не выдала грядущее событие. Особый праздничный антураж городу добавляют пестрые кебы – тут тебе и розовое такси с единорогами, и нежно-салатовое, и с тигровым принтом.

Стоит отметить возвращение в основную группу Марлоса, который пропустил последние важные матчи "Шахтера" из-за травмы. Без него "горняки" проиграли в Харькове в третьем туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити". Без него, но уже с Тайсоном, выиграли важный матч чемпионата Украины у "Динамо" в минувшую субботу.