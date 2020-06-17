"Манчестер Сити" – "Арсенал": онлайн матча грандов чемпионата Англии после 100 дней карантина

Сегодня, следом за чемпионатами Германии и Испании,а также Кубком Италии, после продолжительной корона-паузы на арены возвращается самое престижное футбольное первенство Европы – Премьер-лига Англии. Мы ее не видели 100 дней. И сразу – такой матч! В среду, 17 июня, "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко принимает "Арсенал". Начало отложенного поединка 28 тура АПЛ, который из-за сложной эпидемиологической ситуации пройдет при пустых трибунах, – в 22:15 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийный онлайн этого противостояния с видео и яркими фото.

ОНЛАЙН "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "АРСЕНАЛ"

Пандемия коронавируса затронула как "Манчестер Сити", так и "Арсенал". Напомним, что в апреле от COVID-19 умерла мама тренера "МанСити" Пепа Гвардиолы. Долорес Сале Каррио, проживавшей в Барселоне, было 82 года.

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Также мы писали, что COVID-19 переболел тренер "Арсенала" Микель Артета. При этом в лагере "канониров" признавали свое халатное отношение к коронавирусу. "У некоторых игроков были симптомы, но никто не проходил тестирование", – проговорился в определенный момент полузащитник лондонцев Даниель Себальос.

Наконец, после изоляции, выхода из карантина и втягивающих сборов "Манчестер Сити" и "Арсенал" возвращаются в игру.

Тренерская интрига в матче "Манчестер Сити" – "Арсенал"

Этот матч интересен ввиду противостояния главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы со своим бывшим ассистентом Микелем Артетой, который сейчас возглавляет "Арсенал".

"Мы очень заняты нашей работой, поэтому иногда у нас не хватает времени даже на то, чтобы отправить друг другу сообщение. Несмотря на это, я знаю, что мы очень хорошие друзья, – говорит Гвардиола. – Я очень рад, что у него все хорошо, и он счастлив в Арсенале. Я хорошо знаю, на что он способен. Было приятно работать вместе, и я считаю его невероятным специалистом. Микель был неотъемлемой частью успеха "Манчестер Сити" в последние годы. Я буду рад встретиться с ним снова и увидеть то, как его команда сыграет против нашей. Даже во время поединка, дружба в конце – это самое главное. Наша дружба никогда не будет сломлена, хотя сейчас мы являемся соперниками"

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Гвардиола и Артета / Фото: AFP

Турнирная интрига в матче "Манчестер Сити" – "Арсенал"

"Манчестер Сити" уже точно не догонит "Ливерпуль" и ТОП-4 точно не выпадет. Главная цель команды – подойти в хорошем состоянии к августовскому плей-офф ЛЧ. Тогда как для "Арсенала" – шанс зацепиться за борьбу за четвертое место, дающее право попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Победа сократит отставание занимающих девятое место "канониров" от идущего четвертым "Челси" до 5 очков. Только вот шесть – да-да, шесть – последних матчей "Арсенал" "Манчестер Сити" проиграл. Может, серию прервет приход Артеты?

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Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Арсенал" 17 июня

В прямом эфире, начиная с 22:15, матч "Манчестер Сити" – "Арсенал" покажет канал Setanta Sports Ukraine, который доступен на сервисе Oll.tv

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Арсенал"

Аналитики букмекерских контор считают "Манчестер Сити" большим фаворитом матча 17 июня. На его победу установлен коэффициент 1.35, на ничью – 5.70, на победу "Арсенала" – 8.40. В процентном соотношении расклад такой: 72% выигрыш "МанСити", 17% ничья, 11% выигрыш "Арсенала". Наиболее вероятным исходом поединка называют 2:0 в пользу "Манчестер Сити".

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