"Манчестер Сити" – "Астон Вилла": эксперты уверенны в победе команды Гвардиолы

В воскресенье, 1 марта, на стадионе Уэмбли в Лондоне состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся "Астон Вилла" и "Манчестер Сити". Начало поединка в 18:30 по киевскому времени. Напоминаем, что мы проведем онлайн матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити".

Букмекеры сделали выбор в пользу команды Хосепа Гвардиолы. На победу "Манчестер Сити" эксперты предлагают коэффициент 1,15. Зато победу "Астон Виллы" специалисты оценили коэффициентом 19. Также можно поставить на то, что обе команды смогут отличиться хотя бы по разу, на это коэффициент равен – 2,3.

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Команды встречались между собой 172 раза. "Ман Сити" добыл 74 победы, "Вилла" – 57. Также 41 матч завершился вничью.

Накануне Гвардиола убил в Мадриде двух зайцев – тренер "Манчестер Сити" и "Реал" одолел 2:1, и рекорд на свой счет записал. Наставник Александра Зинченко стал коучем, который чаще других в этом веке обыгрывал "Королевский клуб".

Смотрите обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити":

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