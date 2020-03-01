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"Манчестер Сити" – "Астон Вилла": где смотреть финал Кубка английской лиги

1 марта, 13:34

Поединок пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли"

В воскресенье, 1 марта, на стадионе Уэмбли в Лондоне состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся "Астон Вилла" и "Манчестер Сити". Начало поединка в 18:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" с яркими фото с поединка.

В прямом эфире игра будет показана на OLL.TV. Также поединок можно будет посмотреть на "Матч ТВ", "Матч Футбол 3", "Сетанта Спортс Украина".

"Манчестер Сити" является действующим обладателем трофея и имеют шанс выиграть Кубок лиги второй раз подряд. Всего же в клубной истории "Манчестер Сити" есть 6 побед в этом турнире. "Астон Вилла" побеждала в Кубке лиги пять раз. Но последний раз это случилось еще в сезоне-1995/96.

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Манчестер Сити Астон Вилла Кубок английской Лиги

Источник: Сегодня|Спорт

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