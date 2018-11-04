"Манчестер Сити" без помощи Зинченко отгрузил "Саутгемптону" шесть мячей

В 11 туре английской Премьер-лиги "МанСити" громит своего соперника со счетом 6:1, украинец не попал в заявку на матч

Футболисты "Манчестер Сити" одержали крупную победу над "Саутгемптоном" в матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 6:1. Голы у победителей забили Серхио Агуэро (12-я минута), Давид Сильва (18), Рахим Стерлинг (45+2, 67) и Лерой Сане (90+1). Автогол забил игрок гостей Уэсли Худт (6). В составе "Саутгемптона" с пенальти отличился Дэнни Ингз (30).

Яркие фото матча "Манчестер Сити" – "Саутгемптон" 6:1





























"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 6:1. Фото AFP

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на матч. Отметим, что на днях Зинченко отыграл весь матч в 1/8 финала Кубка английской лиги против "Фулхэма". В том поединке команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 2:0.

"Манчестер Сити" набрал 29 очков и лидирует в чемпионате Англии, "Саутгемптон" с 7 очками идет на 16-м месте.

Напомним, что в матче "Манчестер Сити" – "Саутгемптон" Серхио Агуэро забил 150-й гол за свой клуб в Премьер-лиге. Ранее 150 мячей за один клуб в чемпионате Англии забивали только Уэйн Руни за "Манчестер Юнайтед" и Тьерри Анри за "Арсенал".