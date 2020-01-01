Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

"Манчестер Сити" без Зинченко обыграл "Эвертон": видео всех голов

1 января, 23:15

Дубль Жезуса принес "Манчестер Сити" победу над "Эвертоном", украинец Зинченко не попал в заявку на матч

1 января 2020 года в английской Премьер лиге проходят поединки 21-го тура. В одном из них "Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном". Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Украинца Александра Зинченко не было в заявке хозяев на матч. Оба гола "МанСити" на счету бразильского форварда Габриэла Жезуса. За "Эвертон" отличился соотечественник Жезуса Ришарлисон.

Реклама

"Манчестер Сити" сократил отставание от идущего вторым в турнирной таблице Премьер-лиги "Лестера" до 1 очка – у команды Гвардиолы 44 очка. "Эвертон" впервые потерял очки при Карло Анчелотти и с 25 очками расположился на десятой строчке.

Читайте также: "Арсенал" – "МЮ" смотреть онлайн трансляцию

В тренде
Чемпионы и рекордсмены: выбираем лучшего спортсмена Украины в 2019 году
Дмитрий Пидручный выиграл чемпионат мира по биатлону

"Манчестер Сити" – "Эвертон" – 2:1 (0:0)
Голы: Жезус (51, 58) – Ришарлисон (71)

Читайте также: Самый яркий матч 2019 года в украинском футболе – выбери лучший!

Напомним, что "Манчестер Сити" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первым соперником Зинченко и компании в плей-офф станет мадридский "Реал". А в последней игре в групповом этапе "МанСити" на выезде разбил загребское "Динамо":

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео голов чемпионат Англии Манчестер Сити Эвертон Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-КлаусаФутбол
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результатыФутбол
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Полный треш: Милевский запустил канал в YouTube и показал, как отдыхает с Алиевым
Полный треш: Милевский запустил канал в YouTube и показал, как отдыхает с АлиевымФутбол
Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре Москвы
Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре МосквыФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...