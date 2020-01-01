"Манчестер Сити" без Зинченко обыграл "Эвертон": видео всех голов

Дубль Жезуса принес "Манчестер Сити" победу над "Эвертоном", украинец Зинченко не попал в заявку на матч

1 января 2020 года в английской Премьер лиге проходят поединки 21-го тура. В одном из них "Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном". Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Украинца Александра Зинченко не было в заявке хозяев на матч. Оба гола "МанСити" на счету бразильского форварда Габриэла Жезуса. За "Эвертон" отличился соотечественник Жезуса Ришарлисон.

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"Манчестер Сити" сократил отставание от идущего вторым в турнирной таблице Премьер-лиги "Лестера" до 1 очка – у команды Гвардиолы 44 очка. "Эвертон" впервые потерял очки при Карло Анчелотти и с 25 очками расположился на десятой строчке.

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"Манчестер Сити" – "Эвертон" – 2:1 (0:0)

Голы: Жезус (51, 58) – Ришарлисон (71)

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Напомним, что "Манчестер Сити" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первым соперником Зинченко и компании в плей-офф станет мадридский "Реал". А в последней игре в групповом этапе "МанСити" на выезде разбил загребское "Динамо":

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