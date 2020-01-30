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"Манчестер Сити" без Зинченко потерпел поражение от "дьяволов", которое устроило Гвардиолу

30 января, 00:06

Команда украинца пробилась в финал Кубка английской лиги благодаря запасу, сделанному на поле "МЮ"

"Манчестер Сити" vs "МЮ"

"Манчестер Сити" vs "МЮ" / Фото: Reuters

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В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко проиграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1. Единственный мяч на 35-й минуте забил сербский полузащитник гостей Неманья Матич. Наш сайт вел онлайн матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 0:1 – с яркими фото, видео и комментариями ключевых моментов поединка.

Тем не менее, несмотря на домашнее поражение от "красных дьяволов", "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, где 1 марта на лондонском "Уэмбли" встретится с "Астон Виллой". Пропуск в финал турнира команда Хосепа Гвардиолы завоевала благодаря выездной победе над "МЮ", добытой 7 января со счетом 3:1.

Отметим, что украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко за ответным матчем с "МЮ" наблюдал со скамейки запасных – Гвардиола решил обойтись без услуг игрока, в последнее время потерявшего место в основе "горожан".

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Добавим, что последние 15 минут ответного матча с "МанСити" "Манчестер Юнайтед" провел в меньшинстве – автор единственного гола у гостей Неманья Матич был удален за две желтые карточки.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (первый матч – 3:1)
Гол: Матич, 35
Манчестер Сити: Браво – Уокер, Родри, Отаменди, Канселу – Марез (Д. Силва, 67), Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз. 90) – Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 90+3), Стерлинг
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79) – Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс – Лингард (Перейра, 65) – Гринвуд (Джеймс, 46), Мартиаль
Предупреждения: Родри, Отаменди – Матич
Удаление: Матич (76)

Смотрите, как "МанСити" громил в ЛЧ загребское "Динамо" (4:1)

Смотрите, как "МЮ" громил в Лиге Европы "Алкмаар" (4:0)

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Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Кубок лиги Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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