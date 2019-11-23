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"Манчестер Сити" – "Челси": где смотреть рубку английских грандов и последний шанс для чемпиона

23 ноября, 18:35

Экс-игрок "Арсенала" посоветовал "горожанам", как остаться в борьбе за титул с "Ливерпулем"

Футболисты "Челси"

Футболисты "Челси" / Фото: Официальный сайт ФК "Челси"

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Сегодня в своем логове на "Этихаде" действующий чемпион английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" примет набравший ход "Челси", который сейчас идет третьим в чемпионате – на позицию выше "горожан". "МанСити" – "Челси" трансляция на нашем сайте с интересными фактами, фото и видео. Поединок британских грандов в Украине в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

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В прошлом туре "МанСити" уступил своему главному конкуренту в борьбе за титул "Ливерпулю" 1:3, и потеря очков еще и в противостоянии с "Челси" может стать для команды Хосепа Гвардиолы роковой, несмотря на то, что за окном только ноябрь. Так считают и многие специалисты в Британии. Лондонцы же – напротив – нащупали свою игру, одержав в АПЛ шесть побед кряду, и могут попробовать вмешаться в погоню за главный трофей.

Смотрите, как в Лиге чемпионов "Челси" подписал боевую ничью с "Аяксом" – 4:4

Экс-футболист "Арсенала" Пол Мерсон, который сейчас выступает экспертом на британском телевидении, рассказал Daily Express, как именно "Сити" сможет сохранить шансы на титул и догнать "Ливерпуль" в турнирной таблице АПЛ.

"Если "Манчестер Сити" стремится оставаться претендентом на титул, ему нужно выиграть шесть-семь матчей подряд, чтобы восполнить ресурс собственной уверенности. "Горожане" находятся не в лучшей форме, но если они выиграют это количество встреч к Рождеству, то будут претендентом на титул.

Футболисты "Челси" могут доставить "МанСити" сложности в защите, потому что у них есть Абрахам, Пулишич и Маунт. Случится настоящая катастрофа, если "Сити" не обыграет гостей, а "Ливерпуль" одержит победу в своем матче".

Ранее мы также сообщали, что наставник "Манчестер Сити" Гвардиола лично поблагодарил фанатов, которые пришли на матч с "Шахтером". Каталонский тренер написал письмо каждому из 114 болельщиков, которые отправились в Украину на матч Лиги чемпионов.

Смотрите также, как в рамках Лиги чемпионов "МанСити" выстоял в поединке с "Аталантой" – 1:1

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Источник: Сегодня|Спорт

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