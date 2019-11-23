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"Манчестер Сити" – "Челси": какой результативный счет на "Этихад" прочат букмекеры

23 ноября, 19:28

Аналитики уверены в победе "горожан", но гости из Лондона тоже должны забить, особенно Абрахам

"МанСити" после поражения от "Вулверхэмптона"

"МанСити" после поражения от "Вулверхэмптона" / Фото: Reuters

Сегодня в чемпионате Англии состоится один из ключевых матчей сезона – на "Этихаде" сойдутся преследователи "Ливерпуля" лондонский "Челси" и хозяин арены, обладатель последнего титула в АПЛ "МанСити". Онлайн "Манчестер Сити" – "Челси" смотрите на нашем сайте.

Начало встречи в 19:30 и ранее мы уже сообщали, где смотреть рубку английских грандов "МанСити" – "Челси".

Букмекеры не сильно верят в победу "Челси" на "Этихаде" – коэффициент 7.5, хотя как раз на чужом поле "синие" в этом сезоне очень даже хороши – семь побед в семи встречах во всех турнирах. А вот шансы "МанСити" на выигрыш, по мнению аналитиков контор, – 1.38. Более вероятна ничья – 5.25. Букмекеры считают, что с таким атакующим потенциалом оба коллектива забьют, поэтому самый популярный счет 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы – на этот результат принимают ставки с показателем – 8.0. На успех "синих" с таким же счетом – 21.0.

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Смотрите ТОП-5 голов игроков "Челси" ворота "Манчестер Сити":

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Кэффициент на то, что сегодня забьет главный голеадор "горожан" Серхио Агуэро – 1.65, аргентинец самый вероятный герой встречи. А на то, что отличится второй в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии, форвард "Челси" Тэмми Абрахам, – 2,37.

Ранее мы сообщали, что легендарный игрок "Челси" Чех подписал контракт с хоккейным клубом. Там Петр также будет стоять на воротах.

Смотрите, как "Челси" обыграл "МанСити" в прошлом сезоне – 2:0

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Источник: Сегодня|Спорт

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