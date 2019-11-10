"Манчестер Сити" даже в гостях – фаворит в матче с чемпионами Европы из "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" - фаворит в Ливерпуле / Фото: Reuters

Среди нескольких матчей национальных чемпионатов с яркой вывеской особняком стоит поединок на "Энфилде", где "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити". После 11 туров команда Юргена Клоппа лидирует в Премьер-лиге, имея 31 очко, а подопечные Пепа Гвардиолы идут на четвертой позиции с 25 баллами в активе. "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" онлайн уже стартовал на нашем сайте.

Несмотря на то, что "красные" лидируют в чемпионате и играют дома, букмекерские конторы отдают предпочтение гостям из "Манчестера", хотя и небольшое. Коэффициент на победу "МанСити" колеблется около 2.40-2.50, а на хозяев – 2.80-2.90. Ничья оценивается в 3.55. На то, что кто-то из оппонентов выиграет с разницей в два мяча ставки – 5.10 и 4.30 соответственно.

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В матче ожидается три гола. Причем то, что мяч забьют во втором тайме более вероятно, чем в первом (коэф. 1.15 против 1.30). Самый вероятный счет – 1:2 (коэф. 9.40), хотя ставка на такой же исход в пользу хозяев не сильно отличается – 10.00. Приблизительно с одинаковой вероятностью у "Ливерпуля" забьют мячи Мане и Салах (2.80), а вот у "Манчестера" более явный фаворит Серхио Агуэро (2.60). Также опасны удары Стерлинга (3.00), Мареза (4.50) и Бернарду Силвы (4.80).

Напомним, среди недели сегодняшние соперники сыграли в Лиге чемпионов. "МанСити" ограничился в Италии ничьей с "Аталантой" (1:1).

"Ливер" же сумел сломить сопротивление бельгийского "Генка" – 2:1.

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