"Манчестер Сити" дома проиграл "Базелю", но вышел в четвертьфинал ЛЧ

Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч в Лиге чемпионов

Футболисты английского "Манчестер Сити" уступили швейцарскому "Базелю" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух игр вышли в четвертьфинал турнира.

Ответная игра состоялась в среду в Манчестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Габриэля Жезуса (8-я минута) у "горожан" швейцарский клуб ответил точными ударами Мохамеда Эльюнусси (17) и Михаэля Ланга (72).

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Тренер английского клуба Пеп Гвардиола традиционно поставил украинца на левый фланг обороны.

Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0), после чего ответная игра превратилась в формальность.

Соперник "Манчестер Сити" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится позднее в ходе жеребьевки.

В параллельном матче сегодня "Ювентус" на выезде одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. После первого тайма "Юве" проигрывал 0:1.