Все, что нужно знать о матче команды Зинченко с "середняком" Премьер-лиги

"Манчестер Сити" - "Эвертон": онлайн матча чемпионата Англии / Фото: Reuters

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1 января 2020 года в Англии проходят матчи 21 тура Премьер-лиги. Команда единственного представителя Украины в чемпионате, "Манчестер Сити", принимает на своем поле "Эвертон". Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени, а мы проведем онлайн матча с комментариями ключевых моментов встречи.

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На данный момент "МанСити", самая дорогая команда мира по трансферной стоимости футболистов, занимает третье место в турнирной таблице, отставая от "Лестера" всего на одно очко. В свою очередь, "Эвертон" идет в середине таблицы – на десятой позиции.

Эксперты букмекерских контор считают хозяев большими фаворитами матча. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.28, тогда как на победу "Эвертона" можно поставить с котировкой 9.80, а на ничью – 6.40. Таким образом, вероятность исхода матча аналитиками подсчитана такая: победа "МанСити" 75 процентов, ничья 15 процентов, победа "Эвертона" 10 процентов.

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Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.42, а на "меньше 2,5 голов" – 2.85. Т.е. вероятность того, что зрители увидят три или более гола, составляет 67 процентов.

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Смотрите обзор матча, в котором "Манчестер Сити" на выезде громит загребское "Динамо" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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