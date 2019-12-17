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"Манчестер Сити" готовит трансфер еще одного игрока "Шахтера"

17 декабря, 13:03

Скауты английского гранда просматривали Николая Матвиенко

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Состав чемпионов Англии в скором времени может пополниться еще одним украинским футболистом. Напомним, сейчас там выступает Александр Зинченко. Появилась информация, что скауты "Манчестер Сити" серьезно следят за защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко. К слову, недавно, скромный игрок приходил на пресс-конференцию с тренером команды Луишем Каштру перед выездным матчем Лиги чемпионом с "МанСити". И его надежды на то, что "Шахтер" забьет "Манчестер Сити", оправдались.

Информацию об интересе английского гранда к 23-летнему футболисту опубликовал личный пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, его друг детства Николай Васильков. В свою очередь, ему это сообщили журналисты из манчестерского издания.

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Матвиенко – уроженец крымского города Саки. С 2015 года числится в "Шахтере", но отдавался в аренду в "Карпаты" и "Ворсклу". За сборную Украины сыграл уже 26 матчей, мячей пока что не забивал.

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