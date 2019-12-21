"Манчестер Сити" – "Лестер": дерзкий прогноз на сражение лидеров на "Этихаде"

Кто является фаворитом и почему аналитики не оставляют выбора Серхио Агуэро и Джейми Варди

Форвард "МанСити" Серхио Агуэро / Фото: Manchester City

Все уже привыкли, что в чемпионате Англии чуть ли не через тур случается один из ключевых матчей чемпионата, но сегодня на "Этихаде" действительно важный поединок – "Манчестер Сити", который сейчас идет третьим, принимает вторую команду сезона "Лестер", который в случае победы получит семь очков отрыва. "МанСити" – "Лестер" онлайн-трансляция уже идет на нашем сайте.

Начало поединка в 19:30 по киевскому времени. Ранее мы рассказывали, где смотреть центральный матч 18 тура чемпионата Англии.

Несмотря на то, что "Лестер" стоит в таблице выше "МанСити", букмекеры достаточно уверенно предрекают победу именно команде из Манчестера – коэффициент 1.38. На выигрыш "Лис" – 7.5, на ничью – 5.25. Самый вероятный счет 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы – 8.0. На исход 2:0 в пользу "голубых" – 8.5.

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Британские футбольные эксперты утверждают, что вряд ли выйдет с первых минут против "Лестера" главного голеадора "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который только-только вернулся в общую группу после травмы. Однако аналитики контор практически уверены, что аргентинец появиться на поле и забьет – 1.67. У "Лис" стоит бояться лучшего бомбардира английской Премьер-Лиги – 16 голов – Джейми Варди – 2.25.

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