"Манчестер Сити" – "Лестер": онлайн-трансляция топ-матча 18 тура чемпионата Англии

В АПЛ третья команда сезона примет вторую - ни Гвардиола, ни Роджерс еще не отказались от борьбы за титул

"Лестер" / Фото: Reuters

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Сегодня, 21 декабря, в английской Премьер-лиге пройдет один из ключевых матчей первой половины сезона, а, может, и решающий в борьбе за второе место – действующий чемпион "Манчестер Сити" примет "Лестер". Хотя оба коллектива все еще не оставили надежд догнать "Ливерпуль" и побороться с ним за титул. Наш сайт проведет интереснейшую онлайн-трансляцию этого матча.

Как обстоят дела у "МанСити"

Непростой отрезок сезона сейчас у сильнейшей команды Англии последних лет. Сначала был "Манчестер Юнайтед" и поражение команды Хосепа Гвардиолы в городском дерби, затем "Арсенал", но для "Сити" это оказалось разминкой и даже определенной психологической разрядкой после МЮ. И вот теперь "МанСити" пройдет испытание "Лестером", который идет в турнирной таблице вторым, опережая манкунианцев на четыре очка. Так что даже победа не поднимет "горожан" на второе место, однако сильно приблизит.

Смотрите, как готовился "МанСити"

Как обстоят дела у "Лестера"

Очень хорош в этом чемпионате "Лестер" – для сравнения, в текущей кампании "Лисы" после 17 туров набрали больше очков, чем в свой чемпионский год – 39 против 38 соответственно. К тому же у команды Брендана Роджерса самая надежная оборона в Премьер-лиге – всего 11 пропущенных мячей, "Ливерпуля" – 14, а у "МанСити" – 19. Однако в минувшем туре "Лестер" допустил неожиданную осечку дома, сыграв вничью с "Норвичем" и тем самым прервав серию из восьми побед подряд. Это позволило "красным" оторваться от "Лис" уже на 10 очков – не критично, но ощутимо. Зато по пенальти выбили из Кубка Лиги "Эвертон".

Как играли между собой

"Манчестер Сити" и "Лестера" встречались во всех турнирах 119 раз. "Голубые" выиграли из них 57, проиграли – 31. Средняя результативность "Сити" при этом составляет 1,85 гола/матч, а "лисиц" — 1,45 гола/матч. Крупнейший выигрыш "Горожан" в поединках с "Лестером" зафиксирован 11 ноября 1967 года – 6:0. "Лисицы" громили "горожан" 5:0 в 1960-м, а в 1958 году они вовсе наколотили 12 голов на двоих – 8:4 в пользу "Сити". В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в чемпионате – 2:1 выиграла команда Гвардиолы и 1:0 – Роджерса.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Еще в прошлом сезоне после нашего матча с "Лестером" я понял, что они будут бороться за топ-4 в новом году. Так и происходит. Они сразу же здорово заиграли после того, как в команду пришел Роджерс. В этом сезоне они выступают стабильно и выглядят фантастической командой. У "Лестера" очень качественные игроки атаки и середины поля. В защите у них тоже крепкие ребята, умеющие начать контратаку. В целом "Лестер" способен контролировать игру на всех участках поля. Впереди много матчей, поэтому наш разрыв с "Ливерпулем" и "Лестером" может измениться буквально за несколько недель, особенно если говорить о рождественском периоде".

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс: "В начале сезона никто не ожидал, что мы будем в таком положении. Но мы верим в свою работу. Игроки показывают первоклассное отношение к делу на протяжении сезона, и каждый матч для нас – новая возможность. Мы даже не сыграли половину матчей. Люди могут говорить, что "Ливерпуль" чемпион, но пока еще слишком рано. Нужно сохранять максимум концентрации и стремиться к качеству в каждой игре. Мы знаем, что перед нами сложный вызов, но это то, чего мы хотим".

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