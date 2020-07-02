"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": онлайн матча Премьер-лиги

В четверг в заключительном поединке 32-го тура чемпионата Англии встречаются лидеры – "Манчестер Сити" принимает "Ливерпуль", который досрочно гарантировал себе первый за 30 лет титул в Премьер-лиге. Стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит на стадионе "Этихад" в 22:15 по киевскому времени, а мы проводим текстовый онлайн встречи с яркими фото из Манчестера и комментариями важных эпизодов игры.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

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Обе команды уже не решают турнирных задач и сегодняшний поединок можно считать матчем престижа. "Манчестер Сити", за который выступает самый дорогой украинский футболист Александр Зинченко (по данным transfermarkt, оценочная трансферная стоимость – 24 миллиона евро), занимает второе место в турнирной таблице. Команда Гвардиолы едва ли его упустит – "горожане" опережают идущий на третьем месте "Лестер" на 8 очков за шесть туров до финиша Премьер-лиги. А "Ливерпуль", напомним, досрочно стал чемпионом.

Слова перед матчем

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола: "В моей тренерской карьере было множество испытаний. Это будет еще одно. Непосредственно задача состоит в том, чтобы показать качественную игру с фантастической командой и составить ей конкуренцию, как мы это делали в прошлом. Мы знаем уровень "Ливерпуля", и это станет еще одной игрой для оценки наших способностей. Дело в том, что мы проиграли Премьер-лигу за семь туров до конца, и задача этого сезона заключалась в том, чтобы повторить успех прошлой кампании. Этого не произошло, потому что мы не были такими же стабильными. Но у нас впереди невероятные шесть или семь недель, и мы мечтаем вернуться на "Уэмбли" в полуфинале Кубка Англии. У нас впереди невероятные вещи. Я сосредоточен только на этом", – цитирует Гвардиолу mancity.com.

Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассуждал о чемпионском коридоре, который могли бы организовать футболисты "МанСити". "Я не уверен, было ли у меня когда-нибудь в карьере подобное. Такое случалось очень давно в Германии… Не знаю, является ли коридор немецкой традицией. Это красивый жест, я согласен на 100%. Скажу честно: мне это не нужно. Все дело в эффекте. Мы едем в Манчестер, чтобы сыграть в футбол и победить. Мы не празднуем события недельной давности".

Юрген Клопп, тренер "Ливерпуля" / Фото: Reuters

Прогноз на матч

Эксперты называют хозяев фаворитами матча. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет 2.00, на ничью – 3.95, а на победу "Ливерпуля" – 3.55.

Таким образом, аналитики букмекерских контор называют такую вероятность результата матча: победа "МанСити" – 48 процентов, ничья – 25 процентов, победа "Ливерпуля" – 27 процентов.

Также букмекеры прогнозируют, что с вероятностью в 60 процентов сегодня будет забито три гола или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.60, а на "меньше 2,5 гола" он составляет 2.45.

ТОП-5 претендентов на гол в составе "Манчестер Сити":

Габриэл Жезус – 2.60 (коэффициент на "забьет гол")

Рахим Стерлинг – 3.15

Рияд Марез – 3.75

Кевин де Брейне – 4.00

Давид Сильва – 6.00

ТОП-5 претендентов на гол в составе "Ливерпуля":

Мохамед Салах – 2.65

Садио Мане – 3.00

Роберто Фирмино – 3.75

Джорджиньо Вейналдум – 8.00

Вирджил ван Дейк – 11.00

Где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе oll.tv.

До карантина "Манчестер Сити" успел сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв на выезде мадридский "Реал" со счетом 2:1. Ответная игра должна пройти в августе.

В свою очередь, "Ливерпуль" до наступления футбольного локдауна успел сыграть оба матча 1/8 финала, уступив мадридскому "Атлетико" право сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Смотрите обзор второго матча, в котором судьба выхода в следующий раунд решалась в дополнительное время.

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