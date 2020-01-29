"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": где смотреть дерби за выход в финал Кубка английской лиги

Гвардиола против Сульшера / Фото: Getty Images

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В среду, 29 января, состоится ответный поединок 1/2 финала Кубка английской лиги. В 21:45 по киевскому времени встречаются два клуба из Манчестера. "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" смотреть онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. Отметим, что победитель этой пары в финале Кубка лиги 1 марта сыграет с "Астон Виллой".

Три недели назад соперники встречались на "Олд Траффорд". Дома "МЮ" проиграл "МанСити" со счетом 1:3, тем не менее "красные дьяволы" не спешат выбрасывать белый флаг, вспоминая, как год назад в похожей ситуации добились невероятного камбэка в противостоянии с "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Невероятный камбэк: как "МЮ" обыграл "ПСЖ" на его поле со счетом 3:1

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Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 29 января. В прямом эфире манкунианское дерби, которое стартует на стадионе "Этихад" в 21:45 по киевскому времени, показывает канал Setanta Sports Ukraine, который можно посмотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Также в прямой трансляции дерби Манчестера можно увидеть на таких каналах, как "Матч ТВ" и Sky Sports.

Фаворит матча"МанСити" – "МЮ" 29 января. Эксперты считают хозяев сегодняшнего матча большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "МанСити" в основное время составляет всего 1.32, тогда как ставку на победу гостей можно сделать с котировкой 9.40, а на ничью – 5.80. Вероятность исхода матча такая: победа "Сити" 73 процента, ничья 17 процентов, победа "МЮ" 10 процентов. При этом коэффициент на проход "МанСити" вообще минимальный – 1.01. Котировки на то, что в финал Кубка английской лиги пробьется "МЮ" – 17. Таким образом, вероятность выхода "Манчестер Сити" в финал оценили в 94 процента.

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Заявления перед матчем "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

"Нам следует должным образом подойти к этому матчу, чтобы играть так, как мы хотим. Наша задача – выйти в финал. У "Манчестер Юнайтед" есть невероятное оружие: они могут добежать до ворот соперника за три-четыре секунды. Это можно было заметить, например, когда командой руководил Моуринью. Это "Манчестер Юнайтед". Они могут сделать что угодно и пройти дальше. Они уже делали это раньше и могут сделать это вновь. Мы должны провести идеальный матч. С нами на поле выйдет клуб с невероятной историей. Думаю, что будет очень тяжелая игра", – заявил перед матчем с "Манчестер Юнайтед" главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола

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Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

"Мы должны провести идеальный матч, чтобы выиграть у такой хорошей команды, как "МанСити", с разницей в два мяча на выезде. Мы должны вернуться назад и вспомнить, как нам уже удавалось подобное с "ПСЖ". Кроме того, игра, которую мы провели в декабре, победив "МанСити" на их поле в рамках АПЛ, также дает нам надежду. Правда, тогда они были немного не в порядке,а затем стали играть очень хорошо. Мы потеряли Скотта Мактомини и Маркуса Рэшфорда, выбор игроков сократился, но мы не можем просто обороняться. Мы должны владеть мячом и заставить игроков "Сити" бегать за ним", – заявил перед встречей с "Манчестер Сити" главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер

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