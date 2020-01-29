"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"

В ответном полуфинале Кубка Лиги Зинченко и компания попробуют закрепить успех после гостевой победы 3:1

Сегодня в английском футболе большой день – в 21:45 по киевскому времени начнется очередное "манкунианское дерби". Противостоянию "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" уже 129 лет, а сегодняшний поединок пройдет на стадионе "горожан" – арене "Этихад". Мы проведем онлайн матча "МанСити" – "МЮ" с комментариями ключевых моментов встречи.

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Сегодняшний поединок – ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги. В первой встрече, которая прошла 7 января на "Олд Траффорд", команда Хосепа Гвардиолы сделала приличную заявку на успех в противостоянии – "Манчестер Сити" победил со счетом 3:1. В том матче "Сити" без украинца Александра Зинченко забил три мяча уже в первом тайме (Сильва, Марез и автогол Перейры), а пропустил в середине второго тайма (Рэшфорд).

Таким образом, сегодня для выхода в финал Кубка английской лиги, который состоится 1 марта, "МанСити" устроит даже поражение в один мяч, а также "сухое" поражение в два мяча. Ранее в финал вышла "Астон Вилла", которая прошла "Лестер".

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": прогноз. Хозяева – большие фавориты сегодняшнего поединка. Коэффициент на победу "МанСити" составляет всего 1.32, тогда как ставку на победу гостей можно сделать с котировкой 9.40, а на ничью – 5.80.

Реклама

Коэффициент на проход "МанСити" вообще минимальный – 1.01. Котировки на то, что в финал Кубка английской лиги пробьется "МЮ" – 17. Таким образом, вероятность выхода "Манчестер Сити" оценили в 94 процента.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. "Тотал" вместо традиционного для футбола числа 2,5 изменен на 3,5. Котировки такие: "меньше 3,5 голов" – 1.75, на "больше 3,5 голов" – 2.15.

Вероятные авторы голов в составе "Манчестер Сити":

Серхио Агуэро – 1.82 (коэффициент на "забьет гол")

Рахим Стерлинг – 2.35

Бернарду Силва – 2.85

Кевин де Брюйне – 3.00

Давид Сильва – 3.75

Вероятные авторы голов в составе "Манчестер Юнайтед":

Антони Марсьяль – 4.00

Мейсон Гринвуд – 4.00

Хуан Мата – 6.50

Андреас Перейра – 10.0

Гарри Магуайр – 11.0

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": составы. Оба клуба из Манчестера – в топе самых дорогих в мире по трансферной стоимости футболистов. Более того, "МанСити" в этом ТОПе занимает первое место – все игроки команды оцениваются в 1,3 миллиарда евро! "МЮ" в рейтинге занимает 11-е место, ценник – 744 миллиона.

Самый дорогой футболист "Манчестер Сити" – вингер Рахим Стерлинг (160 миллионов). Кевин де Брюйне стоит 150 миллионов, Лерой Сане и Бернарду Силва – по 100. Для сравнения, все футболисты киевского "Динамо" оцениваются в 96 миллионов.

В "Манчестер Юнайтед" самый ценный – французский полузащитник Поль Погба (100 млн).

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": дела в чемпионате. В Англии уже никто не сомневается в чемпионстве "Ливерпуля", команда Юргена Клоппа опережает ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 16 очков! "Манчестер Юнайтед" отстает и вовсе на 33 очка, и на данный момент ведет борьбу за то, чтобы удержатся в зоне Лиги Европы (5-6 место).

Отметим, что обе команды продолжают борьбу в еврокубках. "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с мадридским "Реалом", а "Манчестер Юнайтед" сразится с бельгийским "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама