"Манчестер Сити" не смог обыграть "Вулверхэмптон": Зинченко снова не попал в заявку

Сегодня, 16:52

Команда Хосепа Гвардиолы потеряла первые очки в новом сезоне

&quot;Вулверхэмптон&quot; - &quot;Манчестер Сити&quot; - 1:1. Фото AFP
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

Футболисты "Манчестер Сити" сыграли вничью в гостях с "Вулверхэмптоном" в матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вилли Боли (57-я минута). Ответный гол забил защитник "Сити" Эмерик Лапорт (69). Украинский полузащитник "МанСити" Александр Зинченко снова не попал в заявку на матч. Интересно, что в летнее межсезонье Гвардиола хотел продать украинца как раз в "Вулверхэмптон", но Зинченко отказался и решил бороться за место в составе "горожан".


"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

На счету лидирующего на данный момент в чемпионате Англии "Манчестер Сити" после трех туров семь очков, "Вулверхэмптон" набрал два очка.

Напомним, что на этой неделе стартует сезон в чемпионате Германии – расписание и результаты первого тура Бундеслиги доступны на нашем сайте.

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чемпионат Англии, Манчестер Сити, Вулверхэмптон, Александр Зинченко

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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