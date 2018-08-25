"Манчестер Сити" не смог обыграть "Вулверхэмптон": Зинченко снова не попал в заявку

Футболисты "Манчестер Сити" сыграли вничью в гостях с "Вулверхэмптоном" в матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вилли Боли (57-я минута). Ответный гол забил защитник "Сити" Эмерик Лапорт (69). Украинский полузащитник "МанСити" Александр Зинченко снова не попал в заявку на матч. Интересно, что в летнее межсезонье Гвардиола хотел продать украинца как раз в "Вулверхэмптон", но Зинченко отказался и решил бороться за место в составе "горожан".















"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 1:1. Фото AFP

На счету лидирующего на данный момент в чемпионате Англии "Манчестер Сити" после трех туров семь очков, "Вулверхэмптон" набрал два очка.

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