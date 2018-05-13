"Манчестер Сити" обновил целый ряд рекордов чемпионата Англии

"Манчестер Сити" финишировал на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 100 очков. У его ближайшего преследователя в лице "Манчестер Юнайтед" – 81 очко. Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы с 19 очками отрыва от ближайшего преследователя в чемпионский сезон установили новый рекорд английской Премьер-лиги.

Предыдущим рекордсменом до сегодняшнего дня был "Манчестер Юнайтед" (отрыв в 18 очков), который в сезоне-1999/2000 финишировал первым, имея в активе 91 очко. У его ближайшего преследователя в лице "Арсенала" в том сезоне было 73 балла.

106 забитых мячей "Манчестер Сити" на протяжении сезона также является новым рекордом турнира. Кроме этого "горожане" одержали 32 победы при 16 викториях на выезде, что ранее не удавалось никому в Премьер-лиге.

Золотые медали Премьер-лиги получил украинский легионер "Сити" Александр Зинченко. Ранее мы писали, что представители "МанСити" приехали в Радомышль, чтобы отблагодарить Александра Зинченко.

Напомним, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победы в чемпионате Англии.