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"Манчестер Сити" опозорил "Челси": Зинченко отдал две результативные передачи

Сегодня, 20:10

"Горожане" отгрузили сопернику шесть мячей и вышли на первое место в турнирной таблице Премьер-лиге

"Манчестер Сити" опозорил "Челси": Зинченко отдал две результативные передачи Футбол "Горожане" отгрузили сопернику шесть мячей и вышли на первое место в турнирной таблице Премьер-лиге

"Манчестер Сити" уничтожил "Челси" в центральном матче 26-го тура чемпионата Англии. Поединок на стадионе "Этитхад" завершился с хоккейным счетом 6:0. Одним из героев встречи стал украинский полузащитник Александр Зинченко. 22-летний футболист попал в стартовый состав своей команды и стал автором двух результативных передач. В первом случае он ассистировал Серхио Агуэро, а в конце встречи помог забить Рахиму Стерлингу.

Добавим, что Агуэро оформил в матче хет-трик, а Стерлинг – дубль. Еще один мяч на счету Илкая Гюндогана. Отметим, что четыре мяча "Сити" забил "Челси" в первые 25 минут встречи.

"Манчестер Сити" – "Челси" – 6:0
Голы: Стерлинг (4, 80), Агуэро (13, 19, 56, пен), Гюндоган (25)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Уокер, Зинченко, де Брюйне (Марез, 68), Фернандиньо (Сильва, 75), Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 65).

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо (Эмерсон, 73), Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли (Ковачич, 52), Жоржиньо, Педро (Лофтус-Чик, 65), Канте, Азар, Игуаин.

Предупреждения: Жоржиньо (60), Алонсо (69), Гюндоган (77).

Ране мы писали, что Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии: он боялся играть из-за угроз со стороны болельщиков. Полузащитник стал автором автогола в четвертьфинале ЧМ-2018 и вызвал гнев фанатов.

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Тег видео, футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Челси Лондон, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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