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"Манчестер Сити" определился с кандидатами на пост тренера в случае ухода Гвардиолы: есть два варианта

16 февраля, 09:59

В клубе рассматривают кандидатуры с Почеттино или Роджерсом

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Руководство "Манчестер Сити" присматривается к тренерам, которые могли бы заменить в случае необходимости главного тренера Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает The Guardian. Напомним, что "Манчестер Сити" на два года исключили из Лиги чемпионов за финансовые махинации.

Если испанский наставник Хосеп Гвардиола покинет команду, его место может занять главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс или же бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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Ожидается, что решение о своем будущем Гвардиола примет летом, если "Манчестер Сити" не выиграет апелляцию.

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Добавим, что сейчас у "Манчестер Сити" есть проблемы посерьезнее, чем отстранение от еврокубков – клуб Зинченко грозят сослать в четвертый дивизион Англии. Такое наказание по отношению к "Манчестер Сити", вдобавок к уже принятым в УЕФА санкциям, может применить руководство английского футбола.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел предыдущий матч в текущих поединках Лиги чемпионов:

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чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брендан Роджерс Маурисио Почеттино

Источник: Сегодня|Спорт

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