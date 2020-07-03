"Манчестер Сити" организовал чемпионский коридор "Ливерпулю", а затем опозорил гостей

Перед началом поединка 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити", как и обещал главный тренер команды Пеп Гвардиола, организовал "Ливерпулю" чемпионский коридор. Игроки и тренеры "Сити" выстроились по обеим сторонам выхода из подтрибунного помещения и аплодисментами встретили игроков "Ливерпуля", выходящих на поле.

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Правда, на этом гостеприимство "Сити" завершилось. Команда Гвардиолы размазала новоиспеченного чемпиона, разгромив команду Юргена Клоппа со счетом 4:0. Обзор матча "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" (4:0) есть на нашем сайте. Голами отметились Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне, Фил Фоден, а также гол в свои ворота забил Алекс Окслейд-Чемберлен.

"Ливерпуль" пропустил четыре гола в Премьер-лиге впервые с 2017 года, когда проиграли "Тоттенхэму" 1:4. Кстати, в том же году мерсисайдцы уступили "Сити" со счетом 0:5.

После встречи Хосеп Гвардиола подшутил над соперником, назвав причиной такого разгромного поражения то, что они на прошлой неделе выпили много пива, празднуя победу в Премьер-лиге.

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"Ливерпуль" стал чемпионом Англии в 19-й раз в истории и впервые с 1990 года! К тому же это первый титул "красных" с момента учреждения Премьер-лиги в 1992 году. "Ливерпуль" по количеству побед в национальном чемпионате уступает только "Манчестер Юнайтед", на счету которого 20 побед, но "красные дьяволы" в последний раз побеждали в Премьер-лиге еще до ухода Алекса Фергюсона.

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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