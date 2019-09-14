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"Манчестер Сити" перед "Шахтером" сенсационно проиграл "Норвичу". Зинченко – лучший!

14 сентября, 22:05

Чемпионы Англии тоже пропустили три мяча, как и "горняки". Но при этом покинули поле побежденными

Тренер "МанСити" Гвардиола озадачен

Тренер "МанСити" Гвардиола озадачен / Фото: AFP

В Премьер-лиге Англии грянула сенсация. Чемпион страны "Манчестер Сити" перед визитом в Харьков на матч ЛЧ с "Шахтером" проиграл на выезде одному из аутсайдеров английского первенства "Норвичу" – 2:3. Хотя по ударам "горожане" перебили хозяев – 25:7.

На первой добавленной минуте гостей от поражения пытался спасти отыгравший всю встречу Зинченко. Украинец метров с 30-ти выстрелил с левой по воротам, целясь в правую "девятку", но, к сожалению, не попал в створ.

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В поединке против "канареек" "Манчестер Сити" провально действовал в обороне. Небольшое утешение для Зинченко – портал Whoscored признал его лучшим защитником "горожан" в матче с "Норвичем", выставив ему оценку 6,6.

В тренде
Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом – официально
Александр Зинченко

Норвич – Манчестер Сити – 3:2
Голы: Маклин, 18, Кэнтуэлл, 28, Пукки, 50 – Агуэро, 45, Родри, 88
Норвич: Крул – Байрэм, Амаду, Годфри, Льюис – Маклин, Теттей – Буэндиа (Дрмич, 83), Штиперманн (Србени, 89), Кэнтуэлл – Пукки
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко – Гюндоган (Де Брюйне, 57), Родри, Д. Силва (Жезус, 58) – Б. Силва (Марез, 73), Агуэро, Стерлинг
Предупреждения: Байрэм, Маклин, Кэнтуэлл – Б. Силва

Напомним, перед матчем с "Норвичем" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Как мы сообщали, три мяча перед встречей с "МанСити" в ЛЧ пропустили и чемпионы Украины. Правда, это не помешало "Шахтеру" обыграть "Зарю" со счетом 4:3.

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Лига чемпионов чемпионат Англии Манчестер Сити Норвич

Источник: Сегодня|Спорт

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