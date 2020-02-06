Манчестер Сити и Юнайтед / Фото: Reuters

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"Манчестер Сити" почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли восемь игроков "Манчестер Юнайтед", два тренера и один сотрудник клуба.

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Отдаем дань уважения 62-й годовщине мюнхенской авиакатастрофы", – говорится в сообщении "Манчестер Сити" в Twitter.

Авиакатастрофа 1958 года произошла, когда "Юнайтед" возвращался в Манчестер из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов. Самолет сделал остановку в Мюнхене для дозаправки, после чего разбился, совершая третью попытку взлета. Из 44 человек выжил 21.

Кстати, именитые клубы Европы выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинскую легенду. Пять клубов из Европы хотят подписать Лионеля Месси, среди них и "Манчестер Сити".

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