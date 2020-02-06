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"Манчестер Сити" почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы

6 февраля, 13:27

В клубе отдали дань уважения 62-й годовщине

Манчестер Сити и Юнайтед

Манчестер Сити и Юнайтед / Фото: Reuters

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"Манчестер Сити" почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли восемь игроков "Манчестер Юнайтед", два тренера и один сотрудник клуба.

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Отдаем дань уважения 62-й годовщине мюнхенской авиакатастрофы", – говорится в сообщении "Манчестер Сити" в Twitter.

Авиакатастрофа 1958 года произошла, когда "Юнайтед" возвращался в Манчестер из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов. Самолет сделал остановку в Мюнхене для дозаправки, после чего разбился, совершая третью попытку взлета. Из 44 человек выжил 21.

Кстати, именитые клубы Европы выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинскую легенду. Пять клубов из Европы хотят подписать Лионеля Месси, среди них и "Манчестер Сити".

Также смотрите все голы, которые великий Криштиану забивал в ворота украинцев. За свою карьеру знаменитый португалец шесть раз огорчал Андрея Пятова и трижды – Александра Шовковского.

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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