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"Манчестер Сити" покупает в конкуренты Зинченко двойника Рууда Гуллита: фото

5 августа, 09:16

Олег Люлька Олег Люлька

Нидерландец Натан Аке перебирается к Хосепу Гвардиоле из "Борнмута" за 43 миллиона евро

У Александра Зинченко в "Манчестер Сити" появится еще один конкурент на позицию левого защитника. Как сообщает в своем Twitter журналист The Guardian Фабрицио Романо, "горожане" завершают трансфер 25-летнего нидерландца из "Борнмута" Натана Аке, как две капли воды похожего на легенду нидерландского футбола Рууда Гуллита. Следующим летом, кстати, Зинченко и Аке будут соперниками друг друга в финальной части Евро.

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"Натан Аке в "Манчестер Сити" – сделка завершена. Осталось утрясти последние бумажные нюансы. Гвардиола решился на приобретение игрока после проблем, возникших с покупкой Кулибали у "Наполи", – пишет журналист The Guardian

Сумма трансфера Натана Аке из "Борнмута" в "Манчестер Сити" составит 43 млн евро. Отметим, что его основная позиция – центральный защитник, но он способен сыграть и на левом фланге.

Натан Аке

Натан Аке / Фото: Getty Images

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Добавим, что Натан Аке защищал цвета "Борнмута" с 2016 года. Сначала он выступал за клуб на правах аренды из "Челси", после чего "вишни" выкупили его контракт. По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги его команда заняла 18-е место в турнирной таблице и вылетела в Чемпионшип. Сам игрок принял участие в 29 матчах АПЛ, забив 2 гола, отдав 2 результативные передачи и получив 2 желтые карточки.

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Ранее мы писали, что Зинченко с английскими красотками представил гостевую форму "МанСити". Но не факт, что украинец в ней сыграет.

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