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"Манчестер Сити" прикупил юного защитника-чемпиона мира из Бразилии

3 марта, 14:24

Вадим Авдасев

Ян Коуто присоединится к английскому клубу летом 2020 года

Несмотря на солидный ростер, английский "Манчестер Сити" продолжает искать варианты усиления. Действующий чемпион Англии, думая о будущем, договорился о переходе с 17-летний бразильским защитником Яном Коуто. К слову, прочитайте, что сказал Зинченко о победе "Манчестер Сити" в Кубке лиги.

Соглашение с Коуто "горожане" достигли уже сейчас, но бразилец присоединится к команде по окончании сезона 2019/2020, сообщил официальный сайт "МанСити". Юный защитник выступает на Родине за "Куритибу". Контракт с англичанами Ян подписал сроком на пять лет.

За трансфер клуб заплатит "всего" шесть миллионов евро. Еще столько же бразильский клуб может получить в качестве различных бонусов. Интересно, что парнем также интересовалась "Барселона", однако клуб из Манчестера оказался готовым заплатить больше.

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Коуто выступал за юношескую сборную Бразилии (U-17). В его активе – 13 матчей. Вместе с командой Ян выиграл чемпионат мира в своей возрастной категории.

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Бразилия покупки защитник Манчестер Сити трансфер

Источник: isport.ua

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