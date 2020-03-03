"Манчестер Сити" прикупил юного защитника-чемпиона мира из Бразилии

Несмотря на солидный ростер, английский "Манчестер Сити" продолжает искать варианты усиления. Действующий чемпион Англии, думая о будущем, договорился о переходе с 17-летний бразильским защитником Яном Коуто. К слову, прочитайте, что сказал Зинченко о победе "Манчестер Сити" в Кубке лиги.

Соглашение с Коуто "горожане" достигли уже сейчас, но бразилец присоединится к команде по окончании сезона 2019/2020, сообщил официальный сайт "МанСити". Юный защитник выступает на Родине за "Куритибу". Контракт с англичанами Ян подписал сроком на пять лет.

За трансфер клуб заплатит "всего" шесть миллионов евро. Еще столько же бразильский клуб может получить в качестве различных бонусов. Интересно, что парнем также интересовалась "Барселона", однако клуб из Манчестера оказался готовым заплатить больше.

Реклама

Читайте "Челси" – "Ливерпуль": онлайн поединка 1/8 финала Кубка Англии.

Коуто выступал за юношескую сборную Бразилии (U-17). В его активе – 13 матчей. Вместе с командой Ян выиграл чемпионат мира в своей возрастной категории.

Смотрите, как "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама