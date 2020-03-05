"Манчестер Сити" прошел в следующий раунд Кубка Англии, минимально обыграв "Шеффилд"

"Манчестер Сити" одержал победу над "Шеффилд Уэнсдей" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Встреча пятого раунда старейшего футбольного турнира в мире в Шеффилде и завершилась победой "Сити" с минимальным счетом – 1:0. Автором единственного гола в игре стал нападающий "Ман Сити" Серхио Агуэро. Аргентинец вывел свою команду вперед на 53-й минуте матча.

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Для Агуэро этот гол стал 20-м в 22 матчах Кубка Англии в карьере. В среднем он забивает в этом турнире каждую 81 минуту игрового времени. Своего соперника по четвертьфиналу "Манчестер Сити" узнает в результате жеребьевки.

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К слову, узнайте составы всех групп Лиги наций – напомним, вчера прошла жеребьевка.

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