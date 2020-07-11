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"Манчестер Сити" расстается с Зинченко ради сенегальского защитника из "Наполи"

11 июля, 19:24

Олег Люлька Олег Люлька

Коуч "МанСити" Хосеп Гвардиола согласен отдать украинца в Неаполь в обмен на Калиду Кулибали

Не исключено, что самого дорогостоящего украинского футболиста Александра Зинченко, которого Transfermarkt оценивает в 24 млн евро, в следующем сезоне мы уже не увидим в "Манчестер Сити". Полузащитник сборной Украины, который у Хосепа Гвардиолы играет на позиции левого защитника, может перебраться в Неаполь. Ранее мы писали, что команду Зинченко не выгонят из Лиги чемпионов.

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По данным британского таблоида The Sun, "Манчестер Сити" намерен предложить "Наполи" своих защитников – украинца Александра Зинченко и аргентинца Николаса Отаменди – в обмен на сенегалького центрбека неаполитанцев – 29-летнего Калиду Кулибали.

Хотя сам Кулибали сегодня заявил, что готов даже завершить карьеру в "Наполи" и не помышляет об уходе. "Я никогда не говорил о трансфере. Посмотрим, предложит ли президент мне новый контракт. Тогда я мог бы завершить карьеру в "Наполи", – отметил Калиду.

Калиду Кулибали

Калиду Кулибали / Фото: Getty Images

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Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что на Кулибали претендуют земляки "МанСити". Неаполитанцы получили предложение от "Манчестер Юнайтед" о покупке сенегальца за 80 миллионов евро. Однако "Наполи" рассчитывает получить за игрока не менее 100 млн.

Смотрите, как забивает Кулибали

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Манчестер Сити Наполи Александр Зинченко Калиду Кулибали

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