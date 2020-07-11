"Манчестер Сити" расстается с Зинченко ради сенегальского защитника из "Наполи"

Не исключено, что самого дорогостоящего украинского футболиста Александра Зинченко, которого Transfermarkt оценивает в 24 млн евро, в следующем сезоне мы уже не увидим в "Манчестер Сити". Полузащитник сборной Украины, который у Хосепа Гвардиолы играет на позиции левого защитника, может перебраться в Неаполь. Ранее мы писали, что команду Зинченко не выгонят из Лиги чемпионов.
По данным британского таблоида The Sun, "Манчестер Сити" намерен предложить "Наполи" своих защитников – украинца Александра Зинченко и аргентинца Николаса Отаменди – в обмен на сенегалького центрбека неаполитанцев – 29-летнего Калиду Кулибали.
Хотя сам Кулибали сегодня заявил, что готов даже завершить карьеру в "Наполи" и не помышляет об уходе. "Я никогда не говорил о трансфере. Посмотрим, предложит ли президент мне новый контракт. Тогда я мог бы завершить карьеру в "Наполи", – отметил Калиду.
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Ранее мы писали, что на Кулибали претендуют земляки "МанСити". Неаполитанцы получили предложение от "Манчестер Юнайтед" о покупке сенегальца за 80 миллионов евро. Однако "Наполи" рассчитывает получить за игрока не менее 100 млн.
Смотрите, как забивает Кулибали
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