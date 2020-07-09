"Манчестер Сити" с нашим Зинченко неожиданно установил рекорд Премьер-лиги

В среду вечером хорошо проявил себя в Премьер-лиге украинец Александр Зинченко. Кстати, смотрите обзор победы "Манчестер Сити" над "Ньюкаслом". При этом "горожане" в довольно обычном для них матче, как оказалось, установили рекорд высшего английского дивизиона.
Новое достижение касается для процента точных передач. Вчера цели достигли 787 из 840 пасов "МанСити", что составляет 93,7%. Это самый высокий показатель с момента начала ведения подобной статистики в сезоне 2003/2004. Собственно, для команды Пепа Гвардиолы, который исповедует контроль мяча, это не удивительно.
Сейчас команда Александра Зинченко твердо занимает второе место в чемпионате Англии, на девять очков опережая "Челси", на 10 – "Лестер". До завершения сезона АПЛ осталось сыграть четыре тура.
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