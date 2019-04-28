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"Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд

28 апреля, 18:26

"Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавил английскую Премьер-лигу

Александр Зинченко отыграл весь матч против "Бернли"
Александр Зинченко отыграл весь матч против "Бернли". Фото: AFP

"Манчестер Сити" взял верх над "Бернли" в выездном матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Поединок состоялся в воскресенье и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 63-й минуте забил Серхио Агуэро. Украинский футболист "МанСити" Александр Зинченко уже традиционно вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

"Манчестер Сити" набрал 92 очка и вновь возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги, обойдя "Ливерпуль" (91). Победная серия "Сити" в национальном чемпионате достигла 12 игр. "Бернли" (40 очков) располагается на 15-й строчке.

Напомним, что ранее в 36 туре "Лестер" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Это поражение может стоить лондонскому клубу участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Видео гола "Бернли" – "Манчестер Сити" 0:1

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ36302490-2292
2 ЛИВЕРПУЛЬ36287184-2091
3 ТОТТЕНХЭМ362311265-3670
4 ЧЕЛСИ35207859-3867
5 АРСЕНАЛ362061069-4966
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД35197963-5064
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН361591246-4454
8 ЛЕСТЕР361561551-4751
9 ЭВЕРТОН361481450-4450
10 УОТФОРД361481451-5250
11 ВЕСТ ХЭМ361371645-5446
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС361271743-4843
13 НЬЮКАСЛ361191636-4542
14 БОРНМУТ361261852-6542
15 БЕРНЛИ361171844-6340
16 САУТГЕМПТОН369111644-6138
17 БРАЙТОН36981933-5535
18 КАРДИФФ СИТИ36942330-6631
19 ФУЛХЭМ36752434-7626
20 ХАДДЕРСФИЛД36352820-7414

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити, Бернли, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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