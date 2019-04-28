"Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд

"Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавил английскую Премьер-лигу

Александр Зинченко отыграл весь матч против "Бернли". Фото: AFP

"Манчестер Сити" взял верх над "Бернли" в выездном матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Поединок состоялся в воскресенье и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 63-й минуте забил Серхио Агуэро. Украинский футболист "МанСити" Александр Зинченко уже традиционно вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

"Манчестер Сити" набрал 92 очка и вновь возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги, обойдя "Ливерпуль" (91). Победная серия "Сити" в национальном чемпионате достигла 12 игр. "Бернли" (40 очков) располагается на 15-й строчке.

Напомним, что ранее в 36 туре "Лестер" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Это поражение может стоить лондонскому клубу участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Видео гола "Бернли" – "Манчестер Сити" 0:1

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 36 30 2 4 90-22 92 2 ЛИВЕРПУЛЬ 36 28 7 1 84-20 91 3 ТОТТЕНХЭМ 36 23 1 12 65-36 70 4 ЧЕЛСИ 35 20 7 8 59-38 67 5 АРСЕНАЛ 36 20 6 10 69-49 66 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 35 19 7 9 63-50 64 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 36 15 9 12 46-44 54 8 ЛЕСТЕР 36 15 6 15 51-47 51 9 ЭВЕРТОН 36 14 8 14 50-44 50 10 УОТФОРД 36 14 8 14 51-52 50 11 ВЕСТ ХЭМ 36 13 7 16 45-54 46 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 36 12 7 17 43-48 43 13 НЬЮКАСЛ 36 11 9 16 36-45 42 14 БОРНМУТ 36 12 6 18 52-65 42 15 БЕРНЛИ 36 11 7 18 44-63 40 16 САУТГЕМПТОН 36 9 11 16 44-61 38 17 БРАЙТОН 36 9 8 19 33-55 35 18 КАРДИФФ СИТИ 36 9 4 23 30-66 31 19 ФУЛХЭМ 36 7 5 24 34-76 26 20 ХАДДЕРСФИЛД 36 3 5 28 20-74 14

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