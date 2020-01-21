"Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Шеффилд" благодаря джокеру

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе "Брэммел Лэйн". Мы провели онлайн поединка "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити".

В старте команды Гвардиолы вышел игрок сборной Украины – Александр Зинченко, а единственный гол был забит на 73-й минуте. Автором забитого мяча стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Кевин Де Брюйне. Примечательно, что аргентинский форвард вышел на поле на 68-й минуте.

Серхио Агуэро / Фото: Reuters Реклама

Таким образом, "Манчестер Сити", набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" – на седьмом месте. В следующем туре "горожане" на выезде сыграют с "Тоттенхэм Хотспур". Поединок пройдет второго февраля.

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Как мы писали ранее, ведущий форвард "Тоттенхэма" Кейн пропустит Евро-2020. Лидер сборной Англии получил разрыв подколенного сухожилия в матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном".

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